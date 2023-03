3x logeren tussen de wijngaarden

Staat vakantie voor u gelijk met een goed boek, lekker eten en een glas wijn? Hier slaapt u te midden van wijngaarden.

La Source des Fées, Frankrijk

Hoe zeg je ‘vertragen’ in het Frans? Het uit natuursteen en lieflijkheid opgetrokken Domaine de la Source, in het zuiden van Bourgondië, verbergt heerlijk veel plekjes waar je kan uitpuffen van de hectiek van het leven. De enige stress hier is die van de keuze: zet je je in de tuin, bij de vijver of in de lounge? De vijf kamers zijn allen uniek.

Vanaf 128 euro/nacht, 2 personen (incl. ontbijt). lasourcedesfees.fr

La Rocca B&B, Italië Beeld rv

La Rocca B&B, Italië

In Vignale Monferrato, net zo ver van de Middellandse Zee, de Alpen als van Milaan, staat dit vrijstaand huisje te midden van het platteland van Piëmont. Vanop de patio kijk je uit over de wijngaarden, bij mooi weer helemaal tot aan de Alpen. Binnen tegelvloeren, hemelbedden en veel licht. In de herfst kan je deelnemen aan de druiven­oogst, al mag je het ook houden bij proeven.

Vanaf 100 euro/nacht, tot 4 personen. laroccaitalia.com

Morgado do Quintão, Portugal Beeld RV

Morgado do Quintão, Portugal

De eigenaars van dit landgoed proberen de inheemse druivensoorten van de Algarve opnieuw te introduceren. Omsingeld door wijngaarden, vijgenbomen en wilde bloemen overnacht je in een van de vier opgeknapte huisjes, waaronder een oude graanschuur. Hoogtepunt van een verblijf? Wijn proeven aan een lange tafel in de schaduw van een twee millennia oude olijfboom.

Vanaf 300 euro/nacht, tot 10 personen. morgadodoquintao.pt