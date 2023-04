3x logeren op het Nederlandse platteland

Dat Nederland meer is dan steden als Amsterdam en Utrecht bewijzen deze landelijke slaapplekken.

Atelier Vert, Abcoude

De wind ruist door de populieren en naast een kronkel in een sloot staat deze schapenstal in het groen - vert, heb je ‘m? Toch ben je slechts 20 minuten van Amsterdam. Voor de deur soest een kat in een rieten stoel, een trap leidt naar een piepend spijlenbed en een bad op gouden pootjes. Was Pippi Langkous een Nederlandse hipster, ze woonde geheid hier.

200 euro/nacht, inclusief ontbijt en fles wijn. ateliervertabcoude.com

Oude stal, Eefde

Enkel de kloeke houten plafondbalken verraden de eerdere functie van dit guesthouse in Gelderland. Van de olijfgroene stoelen tot de schattige kadertjes met tekeningen van kevers: hier klopt elk detail. In de ruime tuin vind je een zwemvijver met strand, fruitbomen, kippenhokken in Balinese stijl en genoeg hangmatten en vuurkorven om in relaxmodus te gaan.

Vanaf 169 euro/nacht + kosten, min. 2 nachten. Op Airbnb.

Easy like Sunday Morning, Hensbroek

Easy like Sunday Morning, Hensbroek

Op een klein vakantiepark in een gezapig dorpje in Noord-Holland moet het geen Sunday morning zijn om het easy te doen. Met dank aan de buitenkeuken met plancha, de hottub en de collectie oer-Hollandse spelletjes. In de living hangt een schommel en ook het behangpapier trekt de aandacht - van enorme bloemen tot een jungle in de slaapkamer.

395 euro/nacht (tot 10 personen), min. 3 nachten. easylikesundaymorning.nl