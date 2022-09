3x logeren op een onbewoond eiland

Weg van alles, op een onbewoond eiland: geef toe, ook u droomt er weleens van. In het Hoge Noorden kan het.

Noorwegen

Nergens in Noorwegen schijnt de zon meer dan op de archipel Hvaler. Komt goed uit: de cabin op privé-eiland Baatholmen heeft slechts een oppervlakte van tien vierkante meter, dus hier spendeer je het leeuwendeel van je tijd in de buitenlucht. Zelfs boodschappen doen is een avontuur: hier vaar je met een motorboot - inbegrepen in de prijs - over het water naar de winkel of het restaurant.

Vanaf 221 euro/nacht, op Airbnb.

Finland Beeld rv

Finland

“Duik in de verkoelende omhelzing van de Baltische Zee”, staat te lezen in de omschrijving van dit privé-eiland in Uusikaupunki. Op het eilandje van 2,2 hectare is geen stromend water, maar vind je wel een hangmat, aanlegsteigers en een sauna.

Vanaf 185 euro/nacht, op Airbnb.

Zweden Beeld rv

Zweden

Storsjön – letterlijk: het grote meer – is het op vier na grootste waterlichaam van Zweden. Via een loopbrug bereik je privé-eiland Linnéaholmen, waar een ruim vakantiehuis tot tien mensen herbergt. In de zomer kan je dineren aan het water, zwemmen, kanovaren of in een van de gazebo’s van fika genieten, in de winter leent de regio zich prima tot langlaufen. De sauna staat paraat.

Vanaf 211 euro/nacht, op Airbnb.