3x logeren op de Waddeneilanden

Voor een Robinsongevoel dicht bij huis moet je naar de Nederlandse Wadden, een snoer eilanden geboetseerd door eb en vloed.

Vogels kijken op Texel

Nederlandse koopmansgeesten doopten Texel, het populairste aller Wadden, het ‘Ibiza van het noorden’. Met 40 natuurgebieden en meer schapen dan mensen rest er gelukkig voldoende rust. Vanuit de joekel van een raam van deze lodge kijk je naar foeragerende lepelaars in de polder. Binnen veel licht en lokale kunst aan de muren, buiten een ruim terras en een privéstrandje.

Vanaf 600 euro/wknd, 1.000 euro/week (tot 4p). waddenlodge.nl

Vlieland Beeld rv

Gezellig vakantiehuis in Vlieland

Op Vlieland, het kleinste Waddeneiland, rijden enkel bewoners met de auto. En die zijn met weinig. Nergens op de Wadden ervaar je zo’n gevoel voor ruimte. Dat geldt ook voor dit vakantiehuis in het enige dorp op het eiland. De vier kamers bieden plaats voor acht. Verdere troeven: een héérlijke woonkamer - die ouderwetse stoof! - en een grote tuin.

1.380 euro/wknd, 1.686 euro/midw (tot 8 p). airbnb.be/rooms/5286619

Terschelling Beeld rv

Terschelling Beeld rv

Rustieke charme op Terschelling

Geen Waddeneiland met zoveel variatie in landschappen als Terschelling, van bossen en duinen tot polder en heide. In Midsland, een lieflijk dorpje, ligt dit historisch pand dat al sinds 1914 als pension fungeert. Verwacht geen luxe, wel karaktervolle kamers, een huiselijke sfeer en een tuin met zithoeken en picknicktafels. In de zomer ontbijt je in de strandbar wat verderop.

Vanaf 103 euro/nacht, dewittehandt.nl