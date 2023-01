3x logeren met een fantastisch uitzicht

Batterijen opladen en genieten van de omgeving zonder je kamer te verlaten? Dat kan in a room with a view.

Birdbox, Noorwegen

De eigenaar van deze Airbnb, een professioneel scheepsontwerper, knutselt in zijn vrije tijd kleine hutten in elkaar. Zoals dit nestkastje op mensenmaat, dat een dramatisch uitzicht biedt op Noorse fjorden en bergen. Meer dan een slaapkamer is het niet – glamping op steroïden. De badkamer zit in een nabije zomerschuur, een kampvuurplaats om te grillen maakt het romantisch plaatje compleet. De locatie, in de buurt van nationale parken Jostedalsbreen en Jotunheimen, laat eindeloze verkenningen toe.

Vanaf 323 euro/nacht, 2 pers., op Airbnb.

Panorama Glass Lodge, IJsland Beeld rv

Panorama Glass Lodge, IJsland

In IJsland duurt de zons­ondergang in de zomer uren en slaap je onder de midder­nachtzon. In de winter aanschouw je de Melkweg of het noorderlicht vanuit een jacuzzi, sauna of... een warm bed. Met dank aan het doorzichtig plafond van dit stulpje, geïnspireerd op traditionele IJslandse huizen maar volledig opgetrokken uit hout, staal en glas. Deze plek boek je maar beter zeven à negen maanden op voorhand.

Vanaf 590 euro/nacht, 2 pers., panoramaglasslodge.com

Appartement Terazier, Venetië Beeld rv

Appartement Terazier, Venetië

Ooit behoorde het Palazzo Vendramin Costa tot een adellijke familie, nu zie je als toerist gondola’s voorbij­varen vanaf het balkon of uit het raam. Meer zelfs, je raakt via de kanalen recht tot op de dorpel van je slaapplek. De naam van dit luxueuze appartement – Terazier – verwijst naar een oude ambacht: de terrazzovloeren uit marmer­korrels. Ook de gewelffresco’s en de glazen vazen zouden niet misstaan in een museum. Op wandel­afstand van alle attracties, toch in de luwte.

Vanaf 369 euro/nacht, 6 pers., airbnb.be/rooms/24985219