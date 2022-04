3x logeren in een surfhut

Surf’s up! Na het bedwingen van woeste golven met je plank kan je uitpuffen in deze surfhutten.

The Surf Shack

Voor de golven aan de ­noordkust van Noord-­Ierland pak je best je warmste ­wetsuit. ­Verstopt in het groene binnenland ligt dit huisje, ­opgetrokken uit gezelligheid, een oude scheepscontainer en een hoop gerecycleerd hout. De stoof is zelfs in de Ierse zomer meer dan ­decoratie en in de hottub onder de sterren­hemel ontspannen de meest stramme spieren. Geen golven? ­Vlakbij liggen de Giant’s Causeway – een ­impressionante rotsformatie van 40.000 basaltzuilen – en de oudste vergunde whiskey­stokerij ter wereld.

Vanaf 150 euro. airbnb.be/rooms/40916822

Strandcabine

Een strandcabine op Tolcarne Beach. Beeld RV

Newquay, de surfhoofdstad van het Engelse graafschap Cornwall, staat bekend om zijn zandstranden en nachtleven. Hier verdienen surfers overdag én ‘s nachts hun strepen. Vooral Fistral Beach wordt geroemd om zijn hoge, holle golven, maar ook op het strand van Tolcarne kunnen surfers en bodyboarders terecht. Vanuit deze strandcabines sta je direct met de voeten in het zand. Omgeven door dramatische kliffen surf je hier in een surreële prachtomgeving. Nadien is het, tenzij je blijft slapen, 200 trappen omhoog.

Vanaf 110 pond. tolcarnebeach.co.uk

Eco-surfhut

Een eco-surfhut op Lanzarote. Beeld RV

Met vulkanische rotsen, paradijselijke stranden en perfecte golven lijkt Lanzarote, een van de ­Canarische Eilanden, op Hawaï. Herfst en winter zijn geschikt voor ervaren surfers, terwijl beginners ook tijdens andere ­seizoenen aan hun trekken komen. Deze ­ecologische surfhut ligt 300 meter van een zandstrand en combineert traditionele stenen muren met een interieur van surfborden en meubels uit Bali. Een plek, kortom, waar elk beetje held op een plank zich thuisvoelt.

Vanaf 258 euro. lanzaroteretreats.com/nl/holiday_home/eco-surf-shack