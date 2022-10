3x logeren in een betaalbare minihotelkamer

Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Deze adressen bewijzen dat capsule­hotels tegenwoordig meer zijn dan enkel een goedkope (en krappe) slaapplek.

Virtuele bergen

Over het concept zijn de meningen verdeeld: wat volgens de ene een knusse cocon aan een milde prijs is, lijkt volgens de andere op een schuif in een mortuarium. Maar het beeld van podhotels dat overwaaide uit Japan – een kille slaapplek voor loonslaven – klopt al lang niet meer. In het Zwitserse Basel droom je als capsuleslaper van de bergen of oceanen die je virtueel omringen. Je krijgt niet enkel toegang tot een lounge, koffiebar en keuken, maar mag ook gratis op het openbaar vervoer.

Vanaf 48 euro (1 p.), capsulehotel.ch/en/basel

Strak ruimteschip

In Amsterdam mikt CityHub nadrukkelijk op millennials: te jong of krap bij kas voor chique hotels, te oud voor hostels en immer digitaal verbonden. In de bar schenk je zelf een drankje in, afrekenen doe je met je pols­bandje. De inrichting is strak en futuristisch, de gangen lijken op een ruimteschip. Met een app regel je het licht in je ‘hub’, zoals de duopods van 6 vierkante meter hier heten, en kan je ook de klok rond advies over Amsterdam vragen aan het personeel.

Vanaf 67 euro (2 p.), cityhub.com/amsterdam

Verbroederen in de kerk

BUNK huist in een omgebouwde kerk naast een gracht in Utrecht. Het biedt gangbare kamers aan – wat gedacht van een penthouse in het puntje van de kerk? – maar ook capsules die “de ‘s’ uit hostel halen”. Hier slaap je goedkoop zonder privacy op te offeren. Net als de kerk vroeger wil BUNK mensen verbinden. In het restaurant verbroederen reizigers met buurtbewoners onder het genot van bier of jenever van eigen makelij, het monumentale orgel speelt er nog geregeld een deuntje.

Capsules vanaf 24 euro (1 p.), kamers vanaf 54 euro, bunkhotels.com/utrecht/nl