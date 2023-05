3x logeren in de Westhoek

Tussen IJzer, Noordzee en de grens met Frankrijk kan je genieten van eindeloze vista’s over de polders en bodemloze glazen Picon.

Ecohuisje Uilenvlucht in de polders

Booitshoeke, 75 zielen sterk, is zo’n Veurns polderdorpje waar enkel het geknor van een tractor de rust sporadisch doorbreekt. Weidser wordt de Westhoek niet. Binnen in deze ecologische nieuwbouwwoning, op een halfuur fietsen van de zee, is veel licht en voldoende plaats voor negen personen. Buiten lonken trampoline, vuurschaal, terras en zelfpluktuin.

600 euro/weekend, 700 euro/midweek (tot 9 p). uilenvlucht.be

Barak De Vinck. Beeld Eddy Vangroenderbee

Terug naar 1919 in Ieper

Toen baron Gaston de Vinck na de Eerste Wereldoorlog huiswaarts keerde, trof hij puin en kraters. Nu snuif je de sfeer van weleer op in zijn noodwoning. Water pompen, koffiezetten op de stoof, lezen bij een olielamp: hier kom je voor de ervaring en het trage leven. Alsnog nood aan luxe? Achter een deur schuilt modern comfort. Wie die opent, verliest de uitdaging en betaalt meer.

300 euro/weekend, 350 euro/midweek (tot 4 p). barakdevinck.be

De Kleine Mote. Beeld Lucien Vandenbroucke Ledegem

Abstracte kunst op de Kemmel

Deze moderne cottage op de zuidflank van de Kemmelberg telt drie kamers, vernoemd naar Belgische abstracte kunstenaars als Jo Delahaut. Die kunnen apart of in hun geheel gehuurd worden, inclusief keuken, zitruimte en speelschuur met pingpongtafel en tafelvoetbal. Van op het zonneterras reiken de vergezichten tot een eind over de ‘schreve’ met Frankrijk.

Vanaf 130/355 euro/nacht (kamer/volledig huis). dekleinemote.be