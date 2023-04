3x logeren dicht bij het water in Nederland

Geen land op aarde wordt zo getypeerd door water als Nederland. Op deze logeerplekken ervaar je dat ten volle.

Eilandhuisjes op het Markermeer

Het nieuwste stuk Nederland bevindt zich te midden van het Markermeer, een deel van de vroegere Zuiderzee. Vijf eilandjes, aangelegd met bodemzand, -klei en -slib, bieden een schuilplaats voor kwetsbare watervogels. Op een eiland staan vier vakantiehuisjes, ideaal voor weekendornithologen en rustzoekers. De opbrengst vloeit integraal terug naar de natuur.

Vanaf 414 euro/midweek (2p), landal.be/parken/marker-wadden

Vinkeveen Beeld rv

Op zwier in Vinkeveen

De enige ruis die je ervaart aan de Vinkeveense Plassen, een natuurgebied tussen Amsterdam en Utrecht? Die van wind en water. Logeren kan in een Saharatent, een havenhuisje of een woonboot. Of op het private retraite-eiland, waar je 24 uur zonder telefoon verblijft. Loskoppelen in ‘t kwadraat. Inbegrepen in de prijs: (vegetarische) maaltijden, gebruik van hottub, sauna, supborden en kano’s.

Vanaf 470 euro/2 nachten (2p), zwier.nl

Vita Nova, Amersfoort. Beeld rv

Beeld rv

Inschepen op een vrachtschip

In Amersfoort dut je in op de zachte deining van het water. Na z’n dienst als vrachtschip fungeert de Vita Nova sinds 2010 als B&B. Als gast slaap je in een van de vijf scheepshutten, de vooronder of de roef – de voormalige schipperswoonst. Ontbijten doe je in het scheepsruim, waar een kachel, een bar en een arsenaal aan spelletjes ook ‘s avonds voor ontspanning zorgen.

Vanaf 93 euro/nacht (2p), hotelvitanova.nl