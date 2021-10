3x logeren aan het meer

Hard toe aan een rustig plekje voor de broodnodige ontspanning? Zoek eens een mooi meer op.

De aantrekkingskracht van dit gerieflijke appartement in Noord-Macedonië schuilt volgens ­gasten in “het mooiste balkon van de stad Ohrid”. Hoog op de rots heb je een prachtuitzicht op het azuurblauwe water, maar via kassei­steegjes en steile trappen daal je niettemin in geen tijd af naar de kiezelstranden en cafés aan de oevers van het Meer van Ohrid. Ooit had dit stadje 365 kerken, één voor elke dag van het jaar, een rijke historie die zich uit in ­Byzantijnse ­architectuur en vroegchristelijke basilieken.

Vanaf 25 euro/nacht, op Airbnb.



Casa Fantini Beeld RV

In de zuidelijke Alpen, niet ver van het veel drukkere Lago Maggiore, ligt het Lago d’Orta te blinken. Op de oevers ervan bouwde de familie Fantini tussen de wilgen en brem een boetiekhotel dat uitnodigt tot dolce far niente. ­Vanuit elke kamer heb je zicht op Isola San Giulio, het eilandje dat ­midden in het meer fotogeniek ligt te wezen. Wie toch de deur uitgeraakt, kan het eiland en zijn basiliek per boot bezoeken.

Casa Fantini ligt in Pelle, een gezellig dorpje aan het Ortameer. Vanaf 480 euro/nacht. casafantinilaketime.com

Arienskill Cottage Beeld RV

Vanuit de veranda van Arienskill Cottage zie je edelherten ­grazen op de heuvels van dit ruige stukje Schotland. Hier moet je zijn voor een waar wildernisgevoel, voor wandelingen door de heide of klauterpartijen op kale rotshellingen. Ben Nevis, de hoogste berg van het VK, ligt vlakbij, net als het door Harry ­Potter beroemd gemaakte Glenfinnanviaduct. Het huisje zelf is neergepoot naast een idyllische inham van Loch Eilt.

Arienskill is een gehucht in de Westelijke Hooglanden van Schotland. Vanaf 228 euro/nacht voor zes personen, op Airbnb.