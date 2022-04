3x kamperen met een twist in Nederland

Vergeet luide buren en spaghettislierten in de gootsteen. Deze unieke campings in Nederland hebben wat leukers te bieden.

Beachcamp de Lakens

In dit pop-upsurfdorp, verscholen in de duinen van Bloemendaal aan Zee, wacht een surfplank en een wetsuit op je. Vanuit je tent steek je je tenen in het zand. Geen golven? Met yogalessen, salsainitiaties, optredens van singer-songwriters en een wellnessbus zijn er alternatieven zat. Of ga in het nationaal park Zuid-Kennemerland op zoek naar Europese bizons.

Midweek vanaf 160 euro p.p., incl. diners en onbeperkt surfen. Voor lessen betaal je extra. Open 13/5 t.e.m. 29/8, beachcampdelakens.com

Culture Campsite Beeld buroLab Culture Campsite

Culture Campsite

Op een oude parking op tien minuten van het centrum van Rotterdam ligt deze sciencefictioncamping. Op de Culture Campsite slaap je tussen het groen in een van de vreemde fantasieobjecten, “kleiner dan een tiny house, comfortabeler dan een tent en spannender dan eender welke glamping”. Of je nu kiest voor de ufo, de kubus of een andere accommodatie: ze zijn allemaal uniek en gemaakt van afvalmaterialen.

Vanaf 65 euro per nacht (2 p.), culturecampsite.com

Oetdoor Beeld rv

Oetdoor

Oetdoor belooft een stukje Scandinavië in de Neder­­landse Achterhoek. Hier slaap je in een samitent of in een stuga – je weet wel, zo’n Zweeds zomerhuisje. Ook met je eigen tent of camper ben je welkom. Duw een kano op de rivier en vertel achteraf in de wildernissauna, de fikabar of de kota – een Finse grillhut – over je avonturen. Of zoek in het receptenboek naar inspiratie om te koken op het houtvuur. Smaklig måltid!

Vanaf 30 euro per nacht (2 personen), incl. gratis gebruik van fietsen, kano’s en paddleboards, oetdoor.nl