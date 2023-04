36 uur in Stockholm: het lekkerste eten, de mooiste musea en de meest overweldigende natuur

Eilandhoppen. Tweedehandsshoppen. Bijten in de meest krokante appeltaart die je ooit proefde, en omvergeblazen worden door moderne kunst. Stockholm heeft alles voor een droom van een citytrip.

Vrijdag

15u00: Hedendaagse kunst in een oase van groen

Geen idyllischer plek om je citytrip te starten dan Djurgården, het groenste eiland van Stockholm. De uitgestrekte parken en fraai aangelegde tuinen, die ooit het favoriete jachtterein van de Zweedse koninklijke familie waren, zijn niet enkel een oase van rust waar het heerlijk struinen is: te midden van de majestueuze esdoorns en eiken vallen ook tal van musea te bezoeken. Dans het culturele luik van je trip vrolijk op gang in ABBA: The Museum, bewonder een indrukwekkend gerestaureerde 17de-eeuws oorlogsschip in het Vasa-museum, maak een reis door de Zweedse geschiedenis in het openluchtmuseum Skansen, schreeuw de longen uit je lijf in de rollercoasters van het Gröna Lund-pretpark...

Het indrukwekkende bijgebouw van Liljevalchs Konsthall Museum opende twee jaar geleden de deuren. Beeld Alamy Stock Photo

binnen in Liljevalchs+, het bijgebouw volledig gewijd aan hedendaagse Zweedse kunstenaars. Beeld NYT

Maar vergeet zeker ook geen bezoekje te brengen aan Liljevalchs, een museum met een prestigieuze hedendaagse kunstcollectie die door toeristen al te vaak – en bijzonder onterecht – over het hoofd wordt gezien. In de herfst van 2021 zette de kunsttempel zichzelf dan maar prominent in de kijker met de opening van het gloednieuwe bijgebouw Liljevalchs+, dat eruitziet als een bunker die zo uit een sciencefictionfilm lijkt weggeplukt te zijn. Net zo spectaculair als de futuristische voorgevel zijn de werken die je binnen aantreft, met onder meer video-installaties van de Zweedse artistieke duizendpoot Helen Broms Sandberg en moderne schilderijen van Karin Wikström, Ake Göransson en Inge Schiöler. Een toegangsticket kost je slechts 120 Zweedse kronen, omgerekend zo’n 11 euro.

19u00: Een verfijnd diner in een minimalistische setting

De Stockholmers zijn geen liefhebbers van de stijfdeftige klassieke gastronomie, maar dat betekent niet dat je tijdens je citytrip op je honger zult blijven zitten. Wie watertandt bij de gedachte aan een verfijnde culinaire ervaring, kan een tafeltje boeken bij Prospero in Vasastaden, een wijk in het noorden van de stad die – in tegenstelling tot wat haar bijnaam Siberia laat vermoeden – bruist van gezelligheid en warmte. Dit charmante kelderrestaurant werd in 2019 geopend door drie jonge chefs met een voorliefde voor lokale seizoensproducten, die ze serveren in een strakke, minimalistische setting. De op het eerste gezicht nogal kil aandoende gelagzaal van Prospero contrasteert met de verrassend veelkleurige én overheerlijke schilderijtjes die de chefs op je bord toveren: gegrilde heilbot met krieltjes, zurkel en een fijne botersaus bijvoorbeeld, of Zweedse aardbeien met vlierbloesem en basilicumijs. A la carte dineren is hier niet mogelijk: je eet wat de seizoensgebonden pot schaft, maar voor 895 kronen (81 euro) heb je op het einde van de avond gegarandeerd een verrukkelijk meergangenmenu achter de kiezen.

22u00: Aan de Zweedse zwier

Decennialang beperkte het Stockholmse nachtleven zich tot één enkele plek: Trädgården, een openluchtclub onder de gigantische Skanstull-brug die het eiland Södermalm verbindt met de zuidelijke stadswijk Johanneshov. Sinds vorige zomer kunnen feestvierders ook een beentje uitslaan op het westelijke schiereiland Smedsudden, waar de dj’s van Club Eden de nacht op gang draaien in de oogstrelend mooie tuin van een statige 19de-eeuwse villa. Dansen met een spectaculair uitzicht op de baai van Riddarfjärden.

Zaterdag

08u30: Een verfrissende duik

De wekker rinkelt meedogenloos vroeg – je hebt maar 36 uur in Stockholm, remember? – en je bonkende hoofd herinnert je eraan dat dat laatste drankje in nachtclub Eden misschien toch niet zo’n goed idee was. Geen nood: de Zweedse hoofdstad biedt gelegenheden te over om van je kater verlost te raken. Wandel ’s ochtends naar de oever van een van de talrijke meren en neem samen met de locals een duik in het kristalheldere, maar bibberkoude water tijdens hun dagelijkse morgondopp (ochtendlijke zwempartij). Gun je de ijsbeer in jezelf liever een verlengde winterslaap, dan is een rustig ommetje langs de adembenemend prachtige baai van Djurgårdsbrunnsviken een droger en warmer alternatief.

Op het plein voor het Nationalmuseum staat sinds vorige zomer de installatie ‘Arch’ van Ai Weiwei. Beeld Getty Images for Brilliant Minds

10u00: Historische kunst in het Nationalmuseum

In het hart van de hoofdstad, waar de rivieren Norrström en Stockholms Ström samenvloeien, rijzen langs de waterlijn drie majestueuze landmarks op: het koninklijk paleis Kungliga Slottet, het Zweedse parlement Riksdagshuset en het Nationalmuseum, een van de oudste Europese musea. Een ingrijpende renovatie in 2018 verloste de nationale artistieke schatkamer van haar ietwat stoffige imago, maar het imposante 18de-eeuwse gebouw ademt nog steeds de grandeur van weleer. De permanente collectie van het museum, met schilderijen en beeldhouwwerken van gerenommeerde Zweedse en internationale artiesten van de middeleeuwen tot nu, is zonder meer ontzagwekkend. Zelfs de inkomhal, waar bezoekers worden verwelkomd door een overvloed aan gekleurd marmer en enorme muurschilderingen van de Zweedse kunstenaar Carl Larsson (1853-1919), is een bezoek op zich waard. Een extraatje voor liefhebbers van moderne kunst: op het plein voor het Nationalmuseum pronkt sinds vorige zomer de installatie Arch van de dissidente Chinese kunstenaar Ai Weiwei, een gigantische roestvrijstalen kooi die symbool staat voor de onderdrukking die politieke vluchtelingen – onder wie hijzelf – moeten verduren. De toegang tot het museum is gratis, behalve voor sommige tijdelijke tentoonstellingen.

Elke Stockholmer kent de kaneelbroodjes van Ingrid. Beeld RV

12u00: Lunchen met appeltaart en Scandinavisch roomijs

Zelfs als je heel hard zoekt, zul je geen enkele Stockholmer of toerist vinden die de appeltaart van Ingrid níét sensationeel lekker vindt. Het kleine bakkerijtje aan de Regeringsgatan, vlak bij de indrukwekkende Kungliga Biblioteket (koninklijke bibliotheek) in het Humlegården-park, serveert overheerlijk appelgebak voor amper 45 kronen (4 euro). Slaag je er lang genoeg in te weerstaan aan het hemelse kaneelaroma dat je tegemoetwaait zodra je het winkeltje binnenstapt, dan kun je je eerst tegoed doen aan een eenvoudige, maar uitstekende lunch: voor 99 kronen (9 euro) krijg je een kom verse soep en huisgebakken zuurdesembrood voorgeschoteld. Lekkerbekken met een chronisch knorrende maag die na de appeltaart nóg een dessertje lusten, kunnen enkele straten verderop terecht bij Triple Oh! voor een paar bollen Scandinavisch roomijs. Wat dacht je bijvoorbeeld van een hoorntje met komkommer en aquavit, of een bijzondere maar tongstrelende combinatie van kervel, venkel en pijnboom? Met 50 kronen (4,5 euro) per bol zijn de prijzen van dit ambachtelijke ijssalon eerder aan de hoge kant, maar je krijgt er wel een onvergetelijke smaakervaring voor in de plaats.

Hagaparken, een enorm natuurgebied op een halfuurtje stappen van centraal gelegen wijken in de stad. Beeld NYT

13u30: Een natuurwandeling in de stad

Geen betere manier om al dat lekkers te verteren dan een fikse wandeling in de vrije natuur. Je kunt natuurlijk even de benen strekken in een van de talrijke parken en openbare tuinen die Stockholm telt, maar als je écht wilt ontsnappen aan het stadsgewoel, is Hagaparken – op slechts een halfuurtje stappen van centraal gelegen wijken als Östermalm en Norrmalm – het ideale toevluchtsoord. In dit enorme natuurgebied van bijna 150 hectare groot kun je urenlang door de bossen dwalen of met de gratis app Royal Walks een gegidste rondleiding volgen langs de vele historische bezienswaardigheden – de Chinese tempel, de kopertenten, de koninklijke begraafplaats... – om je nadien zalig neer te vlijen op het uitgestrekte centrale grasveld, dat een adembenemend uitzicht biedt op het meer van Brunnsviken. Fladder ook even langs de exotische vlindertuin Fjärilshuset (22 euro voor volwassenen, 12,5 voor kinderen).

16u00: Kringloopshoppen

Stockholm is een rasechte tweedehandsstad. Dat klinkt veel negatiever dan het in werkelijkheid is: de Zweden zijn zich er al decennialang van bewust dat mode naast een financieel ook een ecologisch en ethisch prijskaartje heeft – denk aan de kinderarbeid in lagelonenlanden waaraan sommige kledingfabrikanten zich nog steeds bezondigen – en ontpopten zich bijgevolg als enthousiaste tweedehandsshoppers. Dat verklaart de enorme populariteit van onder meer Arkivet, een kleine, lokale kledingketen die zich specialiseert in afdankertjes uit recente collecties. In de rekken vind je geen versleten prullen uit de afprijsbak, maar stijlvolle blouses, hemden, truien en broeken van grote Zweedse modehuizen als Rodebjer, Arket en Whyred. Ook het populaire kledingmerk Acne sprong zo’n tien jaar geleden op de kringlooptrein: in de outletshop Archive gaan stukken uit voorbije collecties van de hand tegen sterk gereduceerde prijzen, met kortingen die kunnen oplopen tot maar liefst 75 procent.

19u00: Eten als een echte Stockholmer

Ben je erin geslaagd een echt koopje te scoren in Arkivet of Acne Archive? Dan kun je fraai uitgedost plaatsnemen aan een tafeltje in Café Nizza, een gezellig drukke bistro in Södermalm waar vooral de lokale bewoners ’s avonds bijeenkomen om te genieten van een goed glas, een hartige snack of een pretentieloos, maar overheerlijk diner. Na een mediterraans voorgerecht is de specialiteit van het huis met enige voorsprong de beste keuze: fermentata cacio e pepe, fijne zuurdesempasta in een gepeperde kaassaus. De amandelcake met bessen en versgeklopte slagroom is een ideale afsluiter. De rekening laat geen zure nasmaak na: voor amper 375 kronen (34 euro) wandel je voldaan weer naar buiten.

Uitzicht over Gamla Stan, de oude stad. Beeld Colourbox

22u00: Een glas biologische wijn als slaapmutsje

Alcoholische dranken zijn ontiegelijk duur in Scandinavië, maar dat weerhoudt de Stockholmers er niet van op tijd en stond te genieten van een lekker glas biologische wijn. In de hele stad vind je talloze kleine, charmante wijnbars waar het heerlijk toeven en proeven is. In de bruisende wijk SoFo (Södermalm) opende in februari vorig jaar Bar Ninja de deuren, waar de ellenlange wandrekken met een eindeloze verzameling flessen je gegarandeerd keuzestress zullen bezorgen. Vind je toch je gading niet? Probeer dan het krijtbord met de handgeschreven (of beter: handgekrabbelde) suggesties van de dag te ontcijferen. Een kleine waarschuwing, evenwel: hoe meer wijnen je hebt geproefd, hoe moeizamer dat ontcijferen lukt.

Zondag 09u00: Ontbijten met kardemom

Café Pascal aan de Skånegatan, recht tegenover de Sofia-kathedraal die boven het park Vita Bergen uittorent, is de favoriete stek van veel buurtbewoners die de dag willen beginnen met een stevig ontbijt, maar je kunt er ook terecht voor een lekkere lunch of een koffie en een kaneelbroodje tijdens de fika, de traditionele Zweedse namiddagpauze. Terwijl een vaardige barista je kopje cappuccino bereidt, is het heerlijk genieten van de geur van versgebakken brood en ontbijtkoeken die vanuit de bakkerij de gelagzaal indrijft. Zet je tanden in een kardemombroodje (35 kronen of 3 euro) of proef avocado op Deens roggebrood (69 kronen of 6,5 euro) om je laatste dag in Stockholm met een gevulde maag aan te vatten. Slaap niet te lang uit, want vanaf de late voormiddag kan de wachtrij in Café Pascal behoorlijk lang worden.

11u00: Eilandhoppen

De archipel waarvan Stockholm deel uitmaakt, bestaat uit maar liefst 30.000 eilanden en eilandjes. Ze allemaal bezoeken in slechts 36 uur tijd is natuurlijk onmogelijk, maar een tochtje met de ferry vanuit een van de drie havens in het centrum – Värtahamnen, Frihamnen of Stadsgården – biedt alvast een mooi overzicht van de versnipperde, met meren en baaien dooraderde stad die je de afgelopen dagen hebt bezocht. Ben je niet bestand tegen de snijdende, ijskoude wind die op de ferry langs je oren fluit, spring dan in Södermalm op bus 429X, die je op 40 minuten tijd naar Björnö brengt. Dit goedbewaarde geheim ten noorden van Stockholm is een uitgestrekt natuurreservaat dat zich perfect leent tot een fikse wandeling door de ongerepte dennenbossen. Nog even pootjebadend relaxen in de branding van de Baltische Zee, en dan is het helaas zover: de schoenen weer aan, tijd om terug naar huis te gaan.