36 uur in Rome: hier moet je zijn voor de mooiste kunst, het lekkerste eten en het zachtste bed

Kunst, geschiedenis en culinaire hoogtepunten, en dat onder een aangename zon: een weekend Rome laadt de batterijen op. Wij stippelden alvast het programma uit, u moet alleen maar inpakken en wegwezen.

Rome, een stad waarin doorgaans niets naar behoren lijkt te werken, heeft eindelijk een nieuw elan gevonden. Er waait tegenwoordig een frisse wind, wat een welkome afwisseling is na de geur van brandend huisvuil afgelopen zomer. Rome wil ook de Wereldexpo van 2030 organiseren omdat zo’n evenement tot grondige veranderingen kan leiden, zoals betere infrastructuur en een nieuwe invulling voor ruige buurten, zoals de oostelijke delen van de stad – hoewel die intussen ook al bruisen van de energie. Of het nu gaat om weelderige hotels of hippe restaurants die zich van het traditionele pasta carbonara-juk willen bevrijden: Rome wil niet langer op zijn verlepte lauweren blijven rusten.

Vrijdag

Weelderige beeldenpracht in de Basilica Santa Maria Maggiore. Beeld NYT

15u00 Pauselijke verwelkoming

Na elk buitenlands bezoek trekt paus Franciscus naar de Basilica di Santa Maria Maggiore, een van de vier pauselijke basilieken van Rome, om zijn dank te betuigen voor een behouden reis. Begin je verblijf in Rome ook in de apsis van de basiliek bij de schitterende middeleeuwse gouden mozaïeken waarop het leven en de kroning van de maagd Maria is afgebeeld. Boek de korte rondleiding om boven het verborgen meesterwerk in de Loggia der Zegeningen te bezichtigen: de fonkelende 13de-eeuwse mozaïeken met taferelen over de stichting van de kerk. De toegang tot de basiliek is gratis, tickets voor de loggia en het museum kosten 9 euro.

P.za di Santa Maria Maggiore

Roomsoesje bij Pasticceria Regoli. Beeld rv

16u30 Tijd voor taart

Wandel een minuutje of vijf over de Via Merulana naar Pasticceria Regoli, een van de beste bakkerijen van de stad. Sinds 1916 maakt de familie Regoli hier roomsoezen en taartjes (vanaf 2 euro). Met een beetje geluk zijn er nog een paar maritozzi con panna over. Deze zoete broodjes met verse room waren hier vroeger het favoriete ontbijtgebak, voordat de cornetto, een minderwaardige Italiaanse versie van de croissant, populairder werd.

Via dello Statuto, 60, pasticceriaregoli.com

17u00 Portie kunst

De moderne en hedendaagse kunstwerken van de privécollectie van de Cerasi Foundation (toegang 10 euro), bijna tien jaar geleden opgericht door een vooraanstaand echtpaar uit Rome, zijn ondergebracht in het fraaie Palazzo Merulana in Esquilino, een wijk die bekendstaat om de uitstekende multiculturele markt. Het centrale plein is intussen opgeknapt, er kwamen speeltuinen en nieuwe cafés. Maar de komst van de Cerasi-collectie in 2018 vestigde pas echt de reputatie van de buurt. Het paleis staat vol prachtige Italiaanse kunst uit het begin van de 20ste eeuw: portretten van de hand van Scipione, melancholische mensen in bootjes van Giuseppe Capogrossi, een krachtpatser van Giacomo Balla en expressieve kleine acrobaten van Antonio Donghi. Op de begane grond en in de beeldentuin bevindt zich een van de leukste cafés van de stad.

Via Merulana, 121, palazzomerulana.it

Het Forum Romanum vormde het centrum van de stad in de gloriedagen van het Romeinse Rijk. Beeld NYT

18u30 Aperitieven en mensen kijken

Als de avond valt, komt Casadante tot leven. Dit ruime restaurant met een bar (cocktails 12 euro; diner 40 euro) is de spil van Esquilino’s levendige uitgaansscene. Klanten aperitieven hier graag met cocktails en Aperol Spritz. Casadante is een ontspannen brasserie, waar plaatselijke bewoners, figuren uit de Italiaanse filmindustrie en andere hippe vogels komen genieten van een pinsa Romana (een langwerpige Romeinse pizza) of tartaar. Vlakbij zijn er nog andere mogelijkheden: Salotto Caronte, een cocktailbar die als een woonkamer is ingericht, en Gatsby, een lichte, stijlvolle cocktailbar op het met arcades omzoomde Piazza Vittorio.

Piazza Dante, 8, op Instagram: @casadanteroma

20u30 Het lekkerste lamskoteletje

Ristorante Rocco (diner 50 euro) bevindt zich een beetje uit de buurt van de platgetreden kasseien van de wijk Monti en is alles wat je van een traditionele trattoria in Rome verwacht, maar met een zelfverzekerde, coole flair. De rigatoni met ragù is hartig, de wijnkaart eerlijk en betaalbaar en de lamskoteletjes zijn overheerlijk. En niet onbelangrijk: het stijvolle interieur van Rocco weet precies de juiste sfeer te treffen, wat niet vaak voorkomt in deze stad waar meestal geen aandacht aan de inrichting wordt geschonken. De houten stoelen op het terras, de witte tafelkleden, de borden met de naam van het restaurant en de muren met krijtborden en ingelijste aandenkens maken de gerechten nog lekkerder.

Via Giovanni Lanza, 93, op Instagram: @roccoristorante

Zaterdag

Skip zeker Palazzo Colonna niet, het meest indrukwekkende paleis van de stad. Beeld NYT

10u00 Verborgen juweel

Rome is een stad vol geheimen. Achter vervallen gevels schuilen uitgestrekte tuinen en schitterende paleizen. Palazzo Colonna (toegang 15 euro; 25 euro voor de appartementsvertrekken) is misschien wel het best onderhouden en indrukwekkendste paleis van de stad. De vertrekken hangen vol kunst en het privé-appartement van prinses Isabella is volgestouwd met schatten. Meertalige suppoosten vertellen je met plezier meer over de kamer waar Michelangelo graag verbleef, over de verveelde prinses die vermomd als man langs een geheime gang ontsnapte, over de zeldzame oude knikkers en de 18de-eeuwse nachtklok. De edelen van de Colonna-familie spoken hier niet alleen, ze wonen er ook nog steeds. U kunt er Don Prospero Colonna di Paliano, prins van Avella, tegen het lijf lopen die er persoonlijk op toeziet dat alles op rolletjes loopt.

Via della Pilotta, 17, galleriacolonna.it

15u30 Chique boetieks kijken

Loop eens langs de flagshipstore van Chez Dédé, een chic Frans-Italiaans mode- en interieurmerk dat in opmars is. In de Via di Monserrato zijn nog méér van de beste boetieks van Rome. De meeste gaan pas later in de middag open. Delfina Delettrez, een juwelier en een telg uit de modefamilie Fendi die bekendstaat om haar ontwerpen met lippenmotieven en parels, heeft wat verderop een winkel, net als Maison Halaby met luxueuze tassen in felle kleurtjes. Meer betaalbare boetieks zijn Officine Red voor casual stijlvolle kleren, Solodue voor schoenen en Tipimini voor kinderen.

Antica Latteria is gevestigd in een oude melkbar, nu nip je er van cocktails en champagne. Beeld NYT

18u30 Cocktailbar (of twee)

Melk is goed voor elk. De oude latteria’s of melkbars van Rome, die ter ziele zijn gegaan, worden tegenwoordig omgevormd tot bruisende bars met cocktails en natuurwijnen. Aan het Campo de’ Fiori, een piazza waar het wemelt van de pubs en Aperol Spritz-cafés, vindt u Antica Latteria. De naam bleef behouden, maar er worden nu champagne en cocktails geserveerd waarmee de latteria klanten afsnoept van de Fellini-achtige bar Camponeschi (cocktails: ongeveer 12 euro), vlakbij op het prachtige Piazza Farnese.

Antica Latteria, Vicolo del Gallo, 4,op Instagram: @anticalatteriacocktailbar

Camponeschi, Piazza Farnese, 50/50a, ristorantecamponeschi.it

restaurant Marzapane. Beeld NYT

20u30 Het laatste avondmaal

De meeste restaurants in Rome beperken zich tot de drie-eenheid van pasta carbonara, amatriciana en gricia. Er zijn prachtige traditionele eetgelegenheden – da Cesare voor de klassiekers en la Gensola in Trastevere voor visgerechten, beide vallen zelden tegen – en Dogma in San Giovanni heeft een hartelijk team dat vernieuwende dingen doet op de grill. Maar de ultieme combinatie van een centrale locatie, een internationaal publiek en een creatieve keuken is soms moeilijk te vinden. Gelukkig is er het mooie, modern ingerichte Marzapane (70 euro voor 5 gangen, 95 euro voor een plekje aan de tafel van de chef) vlak bij het Piazza del Popolo, met zijn conchiglione of schelpenpasta, zuppa forte-vleessaus en aangepaste natuurwijnen.

Via Flaminia, 64, marzapaneroma.com

Zondag

09u00 Gebakje als ontbijt

De Viale Aventino, een verkeers­ader die het hart van het oude Rome met de levendige wijk Testaccio verbindt, loopt langs de Aventijn, een heuvel die met elegante villa’s is bezaaid. Aan de schaduwrijke boulevard bevindt zich een van de beste koffiehuizen van de stad: Casa Manfredi (petitfours 1,50 euro, taartjes 3,5 euro). Achter de glazen toog liggen de petitfours van patissier Giorgia Proia te lonken naast prachtige taartjes met frambozen of drie soorten chocolade. De koffie is van topkwaliteit en heeft geen verbrande nasmaak, wat zeldzaam is in Rome.

Viale Aventino, 91/93, casamanfredi.it

10u30 Reis terug in de tijd

James Joyce schreef ooit: “Rome doet me denken aan een man die in zijn levensonderhoud voorziet door het lijk van zijn grootmoeder aan reizigers tentoon te stellen.” De stad probeert die oude botten nu nieuw leven in te blazen door middel van virtual reality. Sommige pogingen slaan de plank mis – de VR-bustour is alsof je door een kelder vol flatscreens rijdt – maar de VR-wandeling (12 euro) door het Circus Maximus, het ooit epische stadion dat nu slechts een ovaal veld is, geeft een goede indruk van hoe het er vroeger uitzag met ranke obelisken, het paleis op de Palatijn in de achtergrond en strijdwagens die tegen elkaar racen en omslaan.

13u00 Lunch op de markt

Naast het Circus Maximus wordt al jaren de levendige groentemarkt van San Teodoro georganiseerd. Slenter over een van de grootste boerenmarkten van Rome en stel een lunch samen met producten van de beste slagers en kaasverkopers, of ga gewoon naar de binnenplaats, waar u kraampjes vindt met verse pasta, gegrild vlees, kip, groenten, soepen en ambachtelijke bieren en wijnen.

Hotel Donna Camilla Savelli. Beeld rv