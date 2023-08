3 zalige logeeradressen op Ibiza, ver weg van de drukte

Tussen de bomen

Aan het einde van een doodlopende straat, even land­inwaarts van Cala Llonga, ligt het 17de-eeuwse landgoed Can Domo. Omringd door olijfbomen houden de acht kamers het midden tussen rustiek en chic - witgekalkte muren, plafonds uit jeneverbeshout, rieten kroonluchters en bougainvillea in de tuin. Het door Michelin bekroonde restaurant serveert vis vers van de markt, groenten uit eigen tuin en “‘s werelds beste croqueta.”

Vanaf 180 euro/nacht, candomoibiza.com

Can Martin Beeld rv

Op de boerderij

In een groene vallei in het noorden van Ibiza verenigt een 400 jaar oude finca het boerenleven met het verwelkomen van gasten. In de eerste categorie vallen aardbeivelden, boomgaarden, ezels en kippen. In de tweede een natuurlijke zwemvijver, net als zeven suites en twee aparte huisjes, casita’s, in strak wit en beige. In een van de kamers kan je onder de sterren slapen.

Vanaf 230 euro/nacht (kamer 3p), 300 euro/nacht (casita 5p), canmarti.com

Vistabella Beeld rv

In de schaduw van de clubs

Rust combineren met een stapje in de wereld? De clubs van Sant Antoni lonken enkele kilometers verderop, maar in Vistabella, verscholen tussen naaldbomen, heerst stilte. De kamers en bungalows met keuken kijken uit op een tuin met zwembad en openluchtcinema. Voor vroege vogels is er yoga, maar tot twaalf uur aanschuiven voor ontbijt kan evenzeer – ideaal voor wie doorzakte.

Vanaf 147 euro/nacht, canvistabella.com/en