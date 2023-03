3 zalige logeeradresjes aan de Belgische kust

Iedereen heeft weleens nood aan een lange strandwandeling. Na het uitwaaien kan je logeren in een van deze pareltjes aan de Belgische kust.

Suite Gérard, Oostduinkerke

Het is geen opgave om op slag verliefd te worden op Suite Gérard. Op de designmeubels, salontafelboeken en schapenvelletjes. Op de strandcabine die je kan huren – niet moeten zeulen met ligstoelen en windschermen! Maar vooral op het fameuze panorama. Vanop de 17de verdieping heb je hier in elke kamer een uitzicht op de Noordzee. Life’s a beach.

Vanaf 295 euro/nacht (tot 5 p), min. 2 nachten, suitegerard.com

Pastorie Stella, Wenduine Beeld rv

Pastorie Stella, Wenduine

Met de hele familie op pad? Dit herenhuis telt vijf slaapkamers en een eettafel waarrond makkelijk 14 man past. De tegeltjesvloer en her en der een antieken kast knipogen naar de vorige bewoner: meneer pastoor. Nu amuseren oud en jong zich hier, met dank aan de biljarttafel, de omheinde tuin met petanquebaan en de korte afstand (250 meter) tot het strand.

Vanaf 700 euro/midweek, 900 euro/weekend (tot 14 p), pastoriestella.be

SoulforSea, De Panne Beeld Studio Salien

SoulforSea, De Panne

Stap de deur uit bij SoulforSea en je loopt zo op blote voeten naar het strand. Of je wandelt de duinen van natuurgebied De Westhoek in, het oudste van de Belgische kust. Keuzestress? Blijf binnen en geniet van de warme inrichting of de terrassen. Die liggen aan weerskanten, waardoor je ontbijt in de ochtendstralen en aperitieft bij zonsondergang.

Vanaf 660 euro/weekend, 920 euro/midweek (tot 6 p), soulforyou.eu/soulforsea