3 x rustig logeren in het groen, vlak bij de stad

Overdag de stad verkennen, ’s avonds tot rust komen in het groen: op deze adressen kan het.

Unplugged

In De Pinte, op een halfuur fietsen van centrum Gent, ligt een chalet verscholen in het groen. Laat je vingers over de ruggen van de boeken glijden, giet jezelf een Gentse Kruit in – een aperitief van kruiden uit de berm – en relax. De mellow Spotify-playlist doet de rest.

Vanaf 155 euro/nacht, min. 2 nachten. unplugged.gent

La Petite Forêt Beeld rv

La Petite Forêt

In vogelvlucht 14 kilometer van Manneken Pis, weg van auto’s en drilboren, leidt een modderig weggetje naar een 19de-eeuwse boerderij. Ontkoppelen, opladen, me-time: bij het ruisen der bladeren vink je in La Petite Forêt alle vakjes op je onthaastingsbingokaart af. Bepaal zelf of je dat het liefst doet vanuit de victoriaanse badkuip dan wel de houtgestookte hottub onder de sterren.

In Asse. Vanaf 231 euro/nacht, min. 2 nachten. lapetiteforet.be

Vlindertuin Beeld rv

Vindertuin

Door de week leert ‘vlinderman’ Nicky mensen hoe ze vlinders naar hun tuin kunnen lokken. In het weekend verhuurt hij zijn terrein. In vlindertuin Mot in Mokum, op minder dan 7 kilometer van de Amsterdamse Wallen, overnacht je in een expeditietrailer. Bewonder vlinders vanuit je bed en ga aan de slag met uv-kijkers. Goed voor een vakantie vol wildernisgevoel.

130 euro/nacht. vlindertuinmotinmokum.nl