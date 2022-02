3 x logeren voor liefhebbers van een industriële vibe

Bikini Berlin, Duitsland

Met zijn clubs in omgebouwde fabriekshallen en verlaten panden die aanzetten tot stadsexploratie is Berlijn een eldorado voor fans van industriële vibes. Ook in dit hotel, in een kantorenblok uit de jaren 50, kunnen zij hun hart ophalen. Met dank aan betonnen vloeren en hoge plafonds in de lobby, grote ramen met brute metalen frames die uitkijken op de orang-oetans en flamingo’s in de aanpalende Tiergarten, en designmeubels in felle kleuren.

Bikini Berlin ligt in het westen van de stad. Vanaf 166 euro. 25hours-hotels.com

Beeld RV

Fabrik Furillen, Zweden

Het rauwe uitzicht van een kalksteengroeve op het Zweedse eiland Gotland trekt lang na de sluiting filmmakers aan. Zelfs Ingmar Bergman liet zijn camera’s hier draaien. Dat ontging fotograaf Jonas Hellström niet, die de fabriek ombouwde tot een boetiekhotel. Binnen is er plaats voor gezelligheid, al herinneren de metalen kettingen aan het plafond van het restaurant gasten eraan dat mijnwerkers hier ooit hun smörgåsar wegkauwden.

Een kamer boeken in Fabrik Furillen kan van begin juli tot begin augustus, vanaf 284 euro. furillen.com

Beeld RV

Loft in Amsterdam

In de nok van een 200 jaar oude sigarenfabriek in Amsterdam schuilt een loft zo ruim dat je er basket in kan spelen. Wat een verschil met de smalle Hollandse huisjes. De industriële look van weleer is gecombineerd met kroonluchters, planten en boeken, een piano en een schaakhoekje. En hout, véél hout - zelfs het bad is ermee bezet. Kortom: na je exploraties is het hier reuzegezellig thuiskomen.

De loft voor 4 personen ligt in een rustige straat in het Kanaaldistrict. Vanaf 233 euro, op Airbnb.