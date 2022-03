3 x logeren in een oude kerk of abdij

In religieuze sferen slapen kan er in alle rust, de weesgegroetjes bij bedtijd zijn optioneel.

Chiesa del Carmine

Ooit stond deze kerk te verkruimelen in een door God en klein Pierke verlaten vallei van het Italiaanse Umbrië. Totdat nieuwe eigenaars de wijnranken in ere herstelden en de Chiesa del Carmine opkalefaterden tot een gastenverblijf. Knoestige balken en een sacrale lichtinval in de beuk herinneren aan vervlogen tijden, de vleugelpiano en fauteuils voegen een moderne toets toe. In de omliggende bossen kan je op zoek gaan naar truffels. Het prijskaartje indachtig trommel je daarvoor best wel dertien vrienden op.

Vanaf 785 euro per nacht (tot 14 personen), chiesadelcarmine.com

Abbaye de Sainte Croix Beeld RV

Abbaye de Sainte Croix

Cisterciënzers leggen een religieuze gelofte van armoede af. Toch wedden we dat degenen die deze 12de-eeuwse abdij van Sainte Croixe betrokken, fotogeniek tegen een rots gepleisterd, zich de koning te rijk voelden. Wat wil je met zo’n uitzicht? De stenen gewelven en de romaanse architectuur van de abdij zijn behouden, de peis en vree van weleer eveneens. Een prikkelvrije ­omgeving waar u vanzelf in een meditatieve staat sukkelt. God in Frankrijk? Reken maar van oui!

Vanaf 129 euro per nacht, garrigae.fr/etablissements/abbaye-de-sainte-croix

De Pastory Beeld RV

De Pastory

Verscholen achter lindebomen op het “mooiste dorpsplein van Zeeuws-Vlaanderen”, dat van het Nederlandse Zuid­dorpe, ligt een B&B uit de duizend. In de voormalige pastorie slaap je in kamers waarvan de namen – ‘Stairway to Heaven’, ‘Samson en Delilah’ – hinten naar het verleden van het gebouw. Van de verse bloemen in de kamer tot het ontbijt in de serre: elk detail is tot in de puntjes verzorgd. In de omgeving is het heerlijk fietsen over dijken en langs rijen populieren, tenminste als je de wind in de rug hebt.

Vanaf 110 euro per nacht. depastorybnb.nl