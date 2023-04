3 x logeren in Antwerpen: kom tot rust in eigen land

Hotel Riga

Achter de gevel van een iconisch winkelpand, waar ­Marcel Riga ooit ‘koffers voor Afrika’ verkocht, overnachten reizigers in grote, moderne kamers met hoge plafonds en veel licht. Sommige hebben een terras met uitzicht op de kathedraal. Onder hetzelfde dak huizen zowel een gastronomisch restaurant als een trendy bistro - beide bemand door Italiaanse koks.

Vanaf 125 euro/nacht

www.hotelriga.be

Zalig in Antwerpen

Zalig in Antwerpen. Beeld rv

Op pad in groep? De drie slaapkamers van dit vakantiehuis in de Leeuwenstraat, op 150 meter van de Groenplaats, bieden plaats aan tien personen. Het interieur combineert originele bakstenen muren en eikenhouten balken met boetiekluxe. Op het gelijkvloers ontbijt je in je eigen private bistro, vroeger een volkscafé; drie verdiepingen hoger vind je een ruim salon met gashaard.

Vanaf 400 euro/nacht (min. twee nachten), tot tien personen

www.zaliginantwerpen.be



The Greenhouse

The Greenhouse. Beeld rv

Deze B&B, gevestigd in een zestiende-eeuws pand in een autovrij steegje in de wijk Sint-Andries, vervult de belofte van zijn naam ruimschoots. In de lobby, de ontbijtruimte, de kamers: overal tref je een jungle aan planten. In de tuin puf je in de schaduw van een kersenboom uit van het gehos door de stad. De drie stijlvol ingerichte kamers zijn groot genoeg om desnoods in te ballroomdansen.

Vanaf 160 euro/nacht

www.thegreenhouseantwerp.be