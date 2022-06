3 x logeren als een luxe holbewoner

Een grot hoeft niet donker en vochtig te zijn. Op deze adressen verblijf je in stijl als holbewoner. Cave chic, zeg maar.

Terug naar de steentijd

In Amboise ligt dan wel ­Leonardo da Vinci begraven, in deze grotwoning keer je eerder terug naar de steentijd dan naar de renaissance. Overdag verken je de Loirevallei, met z’n (kasteel)­parken, wijn- en boomgaarden bekend als de ‘tuin van Frankrijk’. ‘s Avonds trek je je terug in deze cocon. Antieke meubels, een badkamer als een balzaal, inclusief badkuip op pootjes waarin het heerlijk wijn drinken is, en zoveel kaarsen dat zelfs Rik Torfs ervan in een romantische bui raakt: dit plaatje is compleet.

Vanaf 117 euro/nacht. Op Airbnb.

Turkije Beeld RV

Anitya Cave House

Vulkaanuitbarstingen en erosie door wind en water toverden Cappadocië om tot een sprookjeswereld. Stenen en rotsen definiëren deze Turkse streek, dus waar beter overnachten dan in een grotwoning? Ooit was de slaapkamer van de suite een Byzantijnse kapel en sliepen er dieren in het salon, nu vinden toeristen er Turkse tapijten, traditionele inrichting en een hamam. Volgens de eigenaars bewaren stenen “de vibraties van het verleden”. Kortom: niet vrezen voor een aardbeving als het ‘s nachts begint te trillen.

Vanaf 80 euro/nacht. anityacavehouse.com

Italië Beeld RV

Le Grotte della Civita

De eerste bewoners kerfden hun onderkomen hier negenduizend jaar geleden uit kalksteen. Daarna volgden monniken en hokten keuterboeren en herders er samen met hun vee. Anno 2022 staat een overnachting in Matera, in de Italiaanse Apennijnen, vooral op wenslijstjes van reizigers. Bij Sextantio slaap je in een van achttien unieke kamers, met elegante bogen, stenen muren vol gaten en beddengoed van antiek linnen. Het ontbijt wordt geserveerd in een grot die ooit dienstdeed als kerk.

Vanaf 189 euro/nacht. sextantio.it/en/legrottedellacivita