3 x logeren aan het water in Nederland, Noorwegen en Zweden

Op de oevers van de Ganzendiep, een zijrivier van de IJssel, geven de kamerbrede vensters van Luka’s Hut uit op oer-Hollandse landschappen. In casu: polders, kabbelend water, grazende koeien en een eenzame torenspits in de verte. Of je nu zwemt, supt of roeit, hier maakt water sowieso deel uit van je vakantie. Al kan je ook met je geliefde in de fantastische blauwe badkuip op pootjes kruipen en achteraf samen opdrogen voor de stoof.

Vlak bij Zwolle, in de provincie Overijssel. 150 euro/nacht. Op Airbnb.

Rorbuer in de Lofoten. Beeld rv

Toen geharde mannen met baarden ‘s winters in de Noorse Lofoten kwamen vissen, verbleven ze in rorbuer, traditionele vissershutjes op stelten. De geur van stokvis en skrei hangt er nog altijd in de lucht. Op Sakrisøy, een zakdoek van een eilandje aan de voet van de iconische berg Olstind, slaap je in deze schattige gele huisjes. Aan de overkant van de straat eet je de beste visburgers van de Lofoten.

Vanaf 176 euro/nacht. Op Booking.

Huisje aan het water bij Stockholm. Beeld rv

In vogelvlucht verblijf je slechts een dikke tien kilometer van het centrum van de Zweedse hoofdstad Stockholm, maar dit huisje bij het water lijkt een andere wereld te betrekken. Eentje waarin elke ellenlange zomerdag een lege pagina is. Ontbijten in de gazebo, wandelen in dennen­bossen, je buik vullen met bosbessen, de barbecue aansteken, saunasessies en plonspartijen. En de volgende dag? Rinse and repeat. Wat kan het leven simpel zijn.

Bij het stadje Ekerö, op het gelijknamige eiland. Vanaf 153 euro/nacht. airbnb.be/rooms/27124370