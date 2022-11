3 unieke, duurzame logeeradressen in Frankrijk, Oostenrijk en Schotland

Duurzaam reizen hoeft geen tegenstelling te zijn. Veel logeeradressen stellen je in staat om je voetafdruk zo klein mogelijk te houden.

In de schaduw van Auguste

In het Frankrijk van boeuf bourguignon, escargots en foie gras kookt La Vie au Grand Vert honderd procent vegetarisch en organisch. Op een wild stuk land, bewaakt door een eikenboom genaamd Auguste, staat deze oude schuur uit natuursteen. De blauweregen groeit voor de ramen, de inrichting is opgeknapt met het oog op een zo laag mogelijke impact. Tv en wifi zijn er niet, een uitgebreide boekenkast en een massagetafel wel. Hoe zeg je slow life in het Frans?

In Saint André de Najac, in het landelijke Aveyron. Vanaf 75 euro/nacht. lavieaugrandvert.fr

Magdas Hotel

In het Weense Magdas Hotel is ‘upcycling’ niet zomaar een modewoord. Elk van de 85 kamers is bric-à-brac ingericht, met armstoelen, vintage spiegels, kleurrijke tapijten en unieke kussens gemaakt door een naaicollectief. Ideaal voor bohemiens met een Instagram-profiel. De duurzaamheid uit zich ook in zonnepanelen, warmtepompen en in de parking die het hotel ombouwde tot een tuin. Magdas geeft bovendien werkgelegenheid aan vluchtelingen die moeilijk aan een job raken.

Vanaf 89 euro/nacht. magdas-hotel.at

Guardswell Farm

Op de Schotse Guardswell Farm ontwaak je met vogel­gefluit en het geblèt van lammetjes. Verspreid over 60 hectare weiland staan zes cabins en herdershutten. Op sommige daarvan groeien bloemen, andere hebben een dakraam dat uitnodigt tot sterrenkijken. Alle combineren Scandinavisch minimalisme met een warm blokhutgevoel. Korting voor wie met de fiets komt!

In de buurt van het Schotse Dundee. Vanaf 120 pond/nacht. guardswell.co.uk/stay