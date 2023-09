3 originele boetiekhotels in hartje Parijs

Nergens klopt het modieuze hart van Parijs sneller dan in Le Marais, met zijn wirwar aan kleurrijke straatjes. De drukte ontvluchten doe je in deze boetiekhotels.

La Planque

Een oase van rust midden in de bruisende wijk Belleville: hotel La Planque is alles wat je nodig hebt na een dag straatmarkten afschuimen, kunstgaleries bezoeken en vintage shoppen. Achter de statige gevel schuilt een gezellige thuis, met de air van een boetiekhotel. Zoals bij elk hip concept ligt de nadruk op de beleving. Zo kregen alle kamers een eigen aankleding in hedendaagse art-deco­stijl en is er de hele dag vers fruit en thee op de patio.

Vanaf 187 euro/nacht, laplanquehotel.com

Hotel du Temps Beeld rv

Hotel du Temps

Laat je terugvoeren naar het Parijs van Edith Piaf, met alle luxe van vandaag. De warme ontvangst komt bovenop de authentieke charme. Het boudoirachtige interieur is de Haussman-architectuur waard en alle 23 kamers zijn onlangs opnieuw ingericht door de Parijse stijlgoeroe Alix Thomsen. In de kelder vind je een speakeasy waar ‘s avonds regelmatig live­optredens plaatsvinden.

Vanaf 245 euro/nacht, hotel-du-temps.fr

Beeld rv

Hotel Marais Hôme

Aperitieven in de rooftopbar met zicht op de Eiffeltoren, ontspannen in de wellnessruimte met sauna en hammam en dan crashen in een kingsizebed. Hotel Marais Hôme, in het hart van de wijk, komt recht uit de boekjes. De 33 unieke kamers ademen eigentijdse romantiek, het ontbijtbuffet is rijkelijk en de sfeer relaxed.

Vanaf 238 euro/nacht, hotel-marais-home.fr