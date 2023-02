3 logeerplekken waar je ook het lokale lekkers proeft

Je leert een bestemming pas echt kennen als je ook de lokale specialiteit proeft. Hier kom je aan je trekken.

Casa D’Anna, Napels

Van pasta Napolitana over frietzakken gevuld met alici fritte (gefrituurde ansjovis) tot flinterdunne pizza margherita, hier voor het eerst gebakken: Napels is een stad van lekker eten. In een kleurrijke wijk met fruit- en groentekraampjes, vismarkten en restaurants ligt Casa D’Anna ai Cristallini, een elegante B&B in een barokke palazzo tjokvol bustes, vazen en andere antieke kunstobjecten. De vier kamers zijn vernoemd naar Italiaanse eilanden als Ischia en Capri.

Vanaf 140 euro/nacht, casadanna.it

SP34, Kopenhagen Beeld rv

SP34, Kopenhagen

In Kopenhagen moeten foodies de deur niet uit. Designhotel SP34 organiseert gratis wijnuurtjes in de lobby en herbergt drie restaurants - waaronder het hippe Vækst, dat innovatieve gerechten serveert in een jungle van kamerplanten. Elders in Kopenhagen lonkt lekkers voor elk budget - van hotdogkramen op elke straathoek tot een sterrenhemel aan Michelinrestaurants, van smørrebrød (belegde boterhammen met pretentie) tot de pure en verfijnde new nordic-keuken.

Vanaf 144 euro/nacht, brochner-hotels.com/hotel-sp34

Beyoğlu, Istanbul Beeld rv

Huis in Beyoğlu, Istanbul

Op het kruispunt van Europa en Azië lokt Istanbul mensen van heel Turkije en ver daarbuiten. Die diversiteit uit zich in de keuken. Van de omelet menemen ‘s ochtends tot een kebab in de late avond: hier slecht eten zou doodzonde zijn. Bekomen van dat smulfestijn kan in dit artistieke huis in de centrale wijk Beyoğlu. De drie verdiepingen zijn opgeleukt met comfortabele canapés, parketvloeren en olieverfschilderijen, de tuin met hangmatten en een projectiescherm.

Vanaf 212 euro/nacht (tot 7 personen), min. 2 nachten, airbnb.be/rooms/plus/27242744