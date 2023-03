3 fijne logeerplekken voor een citytrip naar Brussel

Voor een citytrip hoef je helemaal niet de grens over te steken. Ontdek bijvoorbeeld de charme van Brussel.

B&B Druum, Dansaert

In de meeste steden kan je in galeries naar kunst kijken, in Brussel kan je erin slapen. In een oud herenhuis gaf Druum vijf kunstenaars en collectieven carte blanche om elk een kamer in te richten. Het resultaat: een B&B met een fameuze hoek af. Van een archief uit bakstenen en pleisterwerk tot een jungle van beeldhouwwerken. Goed voor een nacht met levendige druumen.

Vanaf 150 euro/nacht, incl. ontbijt, druum.be

Jam Hotel, Sint-Gillis Beeld rv

Jam Hotel, Sint-Gillis

Liefhebbers van industriële architectuur vinden hier hun gading in betonnen plafonds, bakstenen muren, houten hoofdeindes, kleurrijke nachtkastjes en metalen retrolampen in mintgroen en oranje. Hippe keet, op en top urban, met kamers voor één tot zes personen. In de kelder zit een sentō, een Japans openbaar badhuis, op het dak een cocktailbar en een ‘chill pool’ dat het hele jaar door wordt verwarmd.

Vanaf 82 euro/nacht, jamhotel.be

Vintage Hotel, Sint-Gillis Beeld rv

Vintage Hotel, Sint-Gillis

Nog een geluk dat dit retrohotel hoge plafonds heeft, of de brillantine zou af en toe tot op de zoldering spatten. Psychedelisch behangpapier, vintage kauwgomautomaten, designerstoelen en cactussen in kleurrijke bloempotten: zelfs een kniesoor gaat hier spontaan aan het fluiten. Voor een echt originele nacht kan je slapen in een Airstream-caravan. Bouwjaar: ‘58, het jaar van de Expo.

Vanaf 79 euro/nacht, vintagehotel.be