3 Europese jeugdherbergen waar het toch luxueus logeren is

In een jeugdherberg ben je op elke leeftijd welkom, als koppel kan je er zelfs een romantisch nacht beleven. In deze hostels kan je ook in een privékamer verblijven.

Lisbon Calling

Sinds corona biedt Lisbon Calling enkel privékamers voor twee of vier aan. Kortom: wel de voor­delen (een keuken en lounge om te ontbijten en tips te ­delen), niet de ­nadelen (zestien gestapelde snurkers op één kamer) van een jeugdherberg. Een salontafel vervaardigd uit een oude badkuip op pootjes, Chesterfield-­armstoelen, op maat gemaakte bedden: dit kleurrijke, kleinschalige hostel in het centrum van Lissabon is met veel liefde en oog voor detail ingericht.

Vanaf 56 euro/nacht, lisboncalling.net

Casa Gracia, Barcelona Beeld RV

Casa Gracia, Barcelona

Marmeren vloeren, een oude lift, ijzeren balkon­balustrades: Casa Gracia lijkt op het eerste gezicht eerder een hotel dan een hostel. Vooral de gemeenschappelijke ruimtes zullen sociale reizigers verleiden. Wat gedacht van de geheime wijnkelder, de zenkamer voor ochtend­yoga? De leren zetels in de bibliotheek zijn zo comfortabel dat je er nooit meer uit wilt komen. De kunstzinnige wijk Gracia is een aaneenschakeling van paseos met appelsienbomen, bohemiencafés en retrocinema’s.

Vanaf 18/64 euro (bed/kamer), casagracia.com/en

Hotel Ruthensteiner, Wenen Beeld rv

Hotel Ruthensteiner, Wenen

Van een instituut gesproken: het Weense hostel Ruthensteiner legt al sinds 1968 het jonge volkje te slapen. In de nasleep van de Praagse Lente waren dat toen vooral gevluchte intellectuelen en dichters. Die vrijgevochten artiestensfeer waart er nog altijd rond. Denk muziekinstrumenten voor jamsessies, kunsttentoonstellingen, zelfgemaakte meubels en een gezamelijk avondmaal waarvoor je betaalt wat je kwijt kan. De dorms zijn genoemd naar Freud, Mozart en ­andere beroemde Oostenrijkers.

Wenen, vanaf 16/44 euro (bed/kamer), hostelruthensteiner.com