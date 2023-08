23 vuistregels voor WhatsApp-etiquette in groepsgesprekken: uitsluiten mag, verwelkomen moet

Hoe hoort het en wat spreken we af? Onontgonnen terrein vereist nu eenmaal nieuwe etiquetteregels. Er zijn (on)geschreven regels van groepsconversaties via WhatsApp. Zo hoef je bijvoorbeeld niet op alles te reageren.

Elke dag slingeren wij, de mensheid, ongeveer 100 miljard WhatsApp-berichtjes het net op; gemiddeld dertien stuks per wereldburger. Die astronomische hoeveelheid berichten veroorzaakt nogal wat hobbels in het sociale verkeer (wat bedóélt ze met die emoji?) – in het bijzonder in WhatsApp-groepen.

Zonde, want digitale groepsgesprekken zijn, mits goed gebruikt, een geweldige uitvinding. De buurtgroep vergroot sociale cohesie in de wijk. Wetenschappers, verpleegkundigen of Warhammerfanaten over de hele wereld wisselen in groepen kennis en ervaringen uit. Vóór de uitvinding van de WhatsApp-groep was het organiseren van een gezamenlijk cadeau nog een ingewikkelde onderneming (telefonisch? per brief?). Helaas staat tegenover elke functionerende WhatsApp-groep een groep waarin gezever het gesprek onleesbaar maakt. En is er die ene groep waar je niet uit kunt stappen - denk maar aan de familiegroep - zonder gezichtsverlies te lijden.

Hoe hoort het in de appgroep? Een rondgang langs WhatsApp-groepen in alle vormen en maten levert deze reeks handvatten op.

Beeld Getty Images

1. Het doel van de WhatsApp-groep is heilig

Aristoteles zei het al zo’n 350 jaar voor Christus: alles heeft een telos, een doel. Een plant heeft een doel (groeien), een bijenkorf heeft een doel (onderdak voor het overleven en floreren van de bijenkolonie) en de mens heeft een doel (volgens Aristoteles: deugdzaamheid). Zo heeft ook elke WhatsApp-groep een doel. Of het nu is om Succession-memes uit te wisselen of om de leesgroepen met elkaar te delen – formuleer gezamenlijk het doel. Zo’n groepsomschrijving hoeft echt niet de vorm van een wetboek aan te nemen, een simpele bio als ‘Hier bespreken we de leesgroepen van klas 3B’ volstaat.

2. Het zit hem allemaal in de naam

De naam van de groep staat, je raadt het al, in dienst van het doel van de groep. Formuleer dus een naam die recht doet aan de groeps: ‘Rooster Afdeling Gynaecologie’ reflecteert beter het zakelijke karakter van de groep dan ‘McSteamy vs McDreamy’. Wees voorzichtig met het aanpassen van de naam – ook naarmate het groepsdoel verandert (dat zet je dan weer wél in de bio). Het lijkt misschien handig om de groep met de naam Saunadag 🛁 12-01-2023 GENT te veranderen in de datum van het volgende vriendinnenweekend. Helaas schiet deze doelgerichtheid zijn doel voorbij: niemand kan zo’n hybride naam vinden in een lijst met tientallen berichten. Vergeet ook niet dat de naam de identiteit van de groep weerspiegelt, en in sommige gevallen de ontstaansgeschiedenis van de relaties. Heb respect voor zo’n digitaal relikwie (Gossip Girlzzzzz 💫💜) van een vriendengroep, en laat hem ongewijzigd!

3. Neem het groepsdoel serieus (maar niet té)

Iedereen die zich aan rondzwervend vuil stoort weet: afval trekt afval. Hetzelfde geldt voor de WhatsApp-groep: zodra een deelnemer het doel van de groep niet serieus neemt, ontaardt het gesprek in no time in een puinhoop. Als je buurvrouw in de gewoonte ontwikkelt om langdradige beschouwingen over het gemeentebeleid te delen, zeg dan vriendelijk: “Hi buurvrouw! Om de leesbaarheid van deze groep te behouden, delen we hier alleen noodzakelijke informatie voor alle bewoners.” Probeer je ergernis voor te zijn en breng compassie op. Achter vrijwel iedereen die de groep vult met digitale rommel, schuilt een verlangen naar een luisterend oor. Dus nodig je buurvrouw uit voor een kop koffie en laat haar een half uur leeglopen.

4. Vraag toestemming voordat je iemand aan de groep toevoegt

Stel: een kennis van je is ernstig ziek. Een gezamenlijke vriendin voegt je – goedbedoeld – toe aan de WhatsApp-groep waarin de familie updates deelt over de weg naar herstel. Je kent vrijwel niemand in de groep, en zo hecht ben je eigenlijk niet met de zieke. Je vindt het onbeleefd om de groep te verlaten, maar het voelt ook ongepast om deelgenoot te zijn van zulke intieme informatie. Wie proactief is, kan zichzelf deze situatie besparen: je kunt in de privacy-instellingen van WhatsApp aangeven dat toestemming is vereist alvorens je in een groep wordt gesleurd. 99 procent van de mensen heeft echter geen tijd om te sleutelen aan de standaardinstellingen van hun smartphone. Om de ander een ongemakkelijke situatie te besparen (en diens telefoonnummer niet zonder toestemming te delen met tientallen vreemden) vraag je dus even om toestemming.

Etiquette - Whatsapp Beeld Gino Bud Hoiting

5. Introduceer nieuwe deelnemers

Je voegt nooit zonder overleg een onbekende toe aan een groepje met intimi, logisch. In een grote, anonieme groep, geldt die regel niet. Wel fatsoenlijk (en leuk!): de nieuweling voorstellen aan de groep.

6. Je mag mensen buitensluiten...

Een kaartavondgroep kan geen vijfde deelnemer gebruiken. In zo’n geval kun je best iemand de toegang tot een WhatsApp-groep weigeren. Maar wat doe je als een niet-zo-heel-goede-vriendin in de groep wil met je beste vriendinnen? Het antwoord luidt: je zegt ja, maakt een nieuwe groep aan met je boezemvriendinnen waaraan je de niet zo goede vriendin toevoegt, en zorgt ervoor dat in de groep met de niet-zo-heel-goede-vriendin geen akelige stilte valt. Klinkt lullig, maar schaadt niemand.

7. ... maar de gezinsapp stelt zich open voor aanhang

Vroeger had de gezinstijd een duidelijk slotakkoord, schreef etiquettespecialist en socioloog Beatrijs Ritsema. Het kind vertrok uit huis, werd verliefd en trouwde. Vanaf dat moment gold iedere familie-uitnodiging (bruiloft, Kerst, familieportret) óók voor de partner van het kind. De papieren uitnodigingen hebben zich nu grotendeels naar de gezinsgroep verplaatst. Tegelijkertijd zetten gezinnen – ook als de kinderen allang volwassen en uit huis zijn – de intieme (en vaak gênante) familiedynamiek voort in die groep.

Dus rijst de vraag: worden de liefjes van de kinderen toegevoegd aan de bestaande groep, of niet? Het antwoord luidt: ja. Verwelkom het nieuwe familielid met open armen – wie weet zit je er nog decennialang mee opgescheept. Dat betekent óók – en dit is niet makkelijk voor het hechte gezin – dat ouders en kinderen in de groep afscheid moeten nemen van bijbehorende grapjes en manieren. Weersta ook de verleiding om, bij wijze van nostalgie een nieuwe groep voor enkel de gezinsleden in het leven te roepen. Accepteer dat de kindertijd voorbij is en geniet van deze nieuwe levensfase.

8. Je zegt geen ‘nee’ tegen de groep van je schoonfamilie

Ja, je zit misschien niet te wachten op gekeuvel over familieleden die je niet kent, maar dat moet je maar slikken. Zet de familiegroep op ‘stil’ (zie punt 9 en 11), scroll er eens per maand doorheen, deel wat hartjes uit of verklaar je gebrek aan participatie desnoods met de melding dat je ‘niet zo houdt van WhatsApp’ – maar accepteer altijd de uitnodiging voor het groepsgesprek van je schoonfamilie.

9. Je hoeft niet op alles te reageren (en haal geen oude koeien uit de sloot)

Een extraverte Gen Z’er heeft minstens tachtig WhatsApp-groepen. Deze generatie, opgegroeid met WhatsApp, is getraind in het verwerken van honderden berichten per dag. Hun strategie: reageer niet op ieder bericht. Sterker nog, het is bijzonder irritant als je dat wél doet. Kijk af bij de Gen Z’er en ga zo te werk:

* Scan elk groepsgesprek op signaalwoorden, zoals ‘datum’, ‘cadeau’ of andere vragen waar jouw reactie noodzakelijk is.

* Beantwoord die berichten door erop te klikken. Je reactie komt dan niet onderaan de chat te staan, maar in het desbetreffende subgesprek.

* Heb je niets te zeggen? Zwijg dan gewoon.

* Reageer niet op stokoude berichten. Stuur, als noodzakelijk, een reactie in een persoonlijk bericht.

Etiquette - Whatsapp Beeld Gino Bud Hoiting

10. Overspoel anderen niet met foto’s

De meeste mensen behouden de standaard gebruikersinstellingen (zie punt 4). Dat betekent dat jouw volledige vakantiefotoalbum automatisch op ieders fotorol belandt. Dat neemt nogal veel geheugen in beslag. Bovendien heeft niemand behoefte aan tientallen bikiniselfies, en voelt het een beetje vreemd om honderden foto’s van andermans vakantie op de eigen fotorol aan te treffen.

11. Je mag alle groepen ‘muten’

Krijg je jeuk van die rode notificatiebolletjes? Zet je groepen gerust op ‘stil’ (en voel je niet beledigd als een ander jouw lievelingsgroep dempt).

12. Gebruik de WhatsApp-groep met collega’s niet na de uren

Vrijwel elke HR-specialist adviseert géén groep te beginnen met je collega’s. Het is voor niemand gezond om 24 uur per dag in een digitale vergadering te zitten. Mocht je werkgever zo’n groep toch handig vinden (of, erger, ‘gezellig’), dan gelden voor de groep dezelfde regels als voor het kantoor: na werktijd gaan de lichten uit.

13. Neem afscheid van de groep zoals op een feestje

‘...heeft de groep verlaten.’ De programmeur die deze functionaliteit heeft verzonnen, was of sociaal onhandig, of een stoker. Dit bericht speelt in op álle onzekerheden van de mens (uiteindelijk toch, sorry programmeur, een groepsdier). Zelfs ‘kennis-van-een-vriend heeft de groep verlaten’ voelt toch als een afwijzing van de groep. Wil je zelf uit een groep, dan maakt het vooruitzicht van ‘...heeft de groep verlaten’ het psychisch bijna ondraaglijk om zonder tekst of uitleg af te zwaaien. Hoe zullen anderen reageren op je vertrek? Je zult het nooit weten!

Een andere programmeur moet dit onnodige ongemak zijn opgevallen, want begin dit jaar introduceerde WhatsApp de mogelijkheid ongezien een groepste verlaten. Enkel de beheerder ziet dan nog ‘...heeft de groep verlaten’. Hulde! Toch is het in sommige gevallen wel zo netjes je af te melden bij de groep. Hanteer daarbij deze vuistregel: zou je deze mensen gedag zeggen aan het einde van een feestje? Is het antwoord ja, dan stuur je ‘Mensen, ik verlaat de groep’.

14. Maak van je vertrek geen tragedie

Als je de groep verlaat, hoef je de achterblijvers niet op te zadelen met je oordelen over de groep. Geef een verklaring als de situatie erom vraagt (Ik ga verhuizen lieve buren, alle goeds!) maar weid niet uit over persoonlijke redenen (Ik merk dat deze groep mij de laatste tijd veel energie kost, er is veel negativiteit. Daarom heb ik besloten dat ik uit de groep stap). Houd het simpel (Mensen, ik verlaat de groep want ik zit even niet zo lekker in mijn vel) en bewaar je emotionele relaas voor een gesprek in de analoge wereld.

15. Respecteer de groepsverlaters en houd ze op de hoogte

Burn-out, digitale detox, verzet tegen big tech, zorgen om privacy – sommigen verlaten een groep om praktische redenen, anderen uit principiële motieven. Irritant, nu moeten de overgebleven deelnemers deze overwerkte collega/zelfverbeteraar/deugmens op de hoogte houden via een ander kanaal. Wees de sociale lijm en neem de nobele taak op je om de groepsverlater op de hoogte te houden van belangrijke berichten.

16. Wat er in de groep gebeurt, blijft in de groep

Wat voor de één een grap is, is voor de ander reden juridische stappen te ondernemen. Je weet nooit wat voor schade een bericht dat is losgerukt uit haar originele context kan veroorzaken. Stuur dus géén schunnige opmerkingen van je voetbalteam door en maak géén screenshots van de juice in je jaarclub.

17. Als niemand reageert op een vraag van een groepslid, wees de held

Hoe drukker de straat, hoe kleiner de kans dat iemand je helpt als je van de fiets valt. De sociale psychologie noemt dit fenomeen (dat overigens niet onomstreden bewezen is) het omstandereffect: als de groep groot is, neemt het persoonlijke verantwoordelijkheidsgevoel af. Wees geen omstander! Als je onhandige collega of vergeetachtige achtertante wéér een ‘domme’ vraag stelt en niemand reageert, wees een held. Bevrijd de vraagsteller van de krekelgeluiden in de groep en beantwoord de vraag.

18. Wie spamt, moet de groep uit

Onder spam valt:

* Zelfpromotie of massaverzoeken (daar heb je Instagram en Facebook voor);

* Winacties (stuur dit bericht door naar zeven vrienden en maak kans op gratis Adidasschoenen!);

* Obscure YouTube-video’s over: graancirkels/De Grote Reset/de bio-industrie/vaccinaties.

*Als je op zoek bent naar woonruimte, negeer deze regel. Alles is geoorloofd op de huidige huizenmarkt.

19. Als je je hart wilt luchten, bel iemand op

Je hebt een rotdag gehad en je wilt erover praten. Ventileer dan niet je gevoelens in de groep. Je ontzegt je vrienden of familie om te geven waar je behoefte aan hebt: steun en begrip. Digitaal (en al helemaal in groepsverband) troost of een luisterend oor bieden, is bijzonder moeilijk. In plaats daarvan stuur je in de groep: ‘Heeft iemand tijd om te bellen’, en lucht je telefonisch je hart.

20. Doe niet mee aan de algemene felicitaties (koop een kalender)

Meest gehoorde ergernis: de groepsfelicitaties. Eén collega roept “Van harte!” en plichtsgetrouw volgt de hele afdeling. Niemand wordt echt blij van zo’n geforceerde proficiat, maar vaak is het alternatief (iedereen vergeet je verjaardag) nog erger. De oplossing: koop een kalender (je weet, zo eentje van papier) hang hem op de wc en stuur een persoonlijk felicitatiebericht.

21. Als niet iedereen mee kan, begin een nieuwe groep

Als één studievriend niet mee kan op huttentocht in de Pyreneeën, ga je niet in de groep eindeloos vergaderen over de paklijst en de wandelroute. Dan maak je een nieuwe groep aan. Hetzelfde geldt voor etentjes, festivals, schoolreisjes of andere plannen waar niet elk groepslid bij kan zijn.

22. Afzeggen doe je in een privébericht

“He jongens, ik red het toch niet zaterdag. Kinderen ziek. Volgende week hopelijk weer een balletje slaan!”

- “Wij voelen ons hier ook niet top. Volgende week weer!”

- “Komt mij ook beter uit. Beterschap!”

Zie hier: het fenomeen ‘omgekeerde groepsdruk’. Eén vriend zegt af en vervolgens grijpt de helft van het tennisclubje de gelegenheid aan de afspraak af te zeggen. Voorkom dit soort groepsverslapping en stuur je afzegging aan de organisator in een privébericht.

23. Groep verwijderen? Iedereen krijgt 24 uur om herinneringen op te slaan

Gebeurt zelden, maar geen slecht idee: gooi eens een groep weg. Sommige gesprekken behoeven geen vereeuwiging. Geef iedereen in de groep wel even de tijd om belangrijke informatie of herinneringen op te slaan voordat je de groep definitief uit het digitale geheugen wist.