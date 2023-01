100 tips om in 2023 beter te leven (zonder al te veel moeite)

We willen allemaal gezonder leven, gebalanceerder eten, genoeg bewegen, minder uitgeven en meer vrije tijd hebben. Maar hoe graag we het ook willen, op sommige dagen lukt het gewoon niet. De Morgen dook in de archieven en vond 100 manieren om u - zonder veel moeite - op weg te helpen.

1. Ga minstens één keer per week in uw eentje wandelen.

De enige manier om grip te krijgen op uw omgeving.

2. Masturbeer (veel).

Het is cruciale zelfzorg, goed voor het immuunsysteem én de nachtrust.

3. Voer de vogels in de tuin.

U zult ervan schrikken hoeveel soorten u kunt lokken (en hoe blij ze u maken).

4. Drink 66 dagen geen alcohol.

U zult een transformatie ondergaan.

5. Eet en kook meer met eieren.

Eieren zijn stille helden in onze gerechten.

6. Laat u vaccineren tegen de griep, of haal alsnog een booster tegen Covid-19.

Ons land kampt met een griepepidemie. En ook al staan we ondertussen veel beter voor wat corona betreft, dat boostervaccin halen bij de apotheek blijft nuttig.

7. Vraag nooit ‘Hoe gaat het?’...

Wie een mechanische vraag stelt, mag een mechanisch antwoord terugverwachten.

8... maar doe wél vaker aan smalltalk.

Aan de koffiemachine op het werk of op café met vrienden, u mag ongegeneerd over de kinderen, Romelu Lukaku en De mol kletsen. Chit-chat maakt gelukkiger.

9. Vraag opslag (maar niet op woensdag).

De dagen van de week beïnvloeden ons menselijk gedrag meer dan vaak wordt aangenomen. s een heel goede kans dat u krijgt wat u wilt.

10. Las wekelijks één faaldag in waarop alles mag mislukken.

Naar een idee van filosofe Stine Jensen, die ons leert af te raken van de toenemende prestatiedruk.

11. Regel de juiste temperatuur in uw slaapkamer.

Om energie te besparen staat in veel slaapkamers de verwarming uit. Hoe erg is dat?

12. Gooi uw digicorder buiten.

Niet zo’n gek idee in deze tijden van gierende inflatie: door uw tv-abonnement op te zeggen, spaart u jaarlijks honderden euro’s uit.

13. Doe een middagdutje.

Uw productiviteit zal pieken als nooit tevoren.

14. Krab nooit meer aan een muggenbeet.

Een goedkope zalf die goed werkt vindt u al voor een tiental euro.

15. Koop kleren tweedehands.

Loop niet meteen naar de winkel voor de nieuwste zomercollectie. ‘Kringfluencers’ maken tweedehands weer hip.

16. Rij nooit (meer) met een elektrische step.

Het kinderspeeltje is begeerlijk maar ook gevaarlijk. En het ziet er niet uit.

17. Kook vaker met chhonk.

Een hemelse geïnfuseerde olie die tal van gerechten van een extra smaaklaagje voorziet.

18. Parkeer toch maar wat geld op dat spaarboekje

Wat moeten we in 2023 dan doen met onze spaarcenten? Geduld blijkt de belangrijkste raadgever.

19. Investeer in een badjas.

Wikkel uw lichaam in het zachtste exemplaar dat u kunt vinden, een pantser voor de rest van de wereld.

20. Vergeet de clitoris niet.

Dat geldt ook - en misschien vooral - voor mannen. Seksuele Lotte Sierens wil de orgasmekloof dichten.

21. Piekert u? Ga wandelen.

Er gaat bij wandelen meer zuurstof naar uw hersenen en uw stressniveau daalt. De kans is groot dat u tot nieuwe inzichten komt.

Beeld Vijselaar & Sixma

22. Word minder snel kwaad op uw kinderen.

U mag boosheid voelen, maar het is belangrijk dat u er niet door overspoeld wordt.

23. Installeer een regenwaterput.

Sla regen nu al op om komende zomer te besparen op uw waterfactuur.

24. Ruil WhatsApp en Messenger in voor sms.

Een tekstbericht niet meteen moeten beantwoorden, wat een verademing.

25. Bel een hulplijn bij vragen of nood aan een gesprek.

Zelfmoordlijn: 1813.

Tele-onthaal: 1712.

Of andere hulplijnen op deze pagina.

26. Herbekijk ‘Le fabuleux destin d’Amélie Poulain’ zo vaak mogelijk.

Amélie Poulain was meer dan een film, het was een fenomeen. Terecht door de lezers van De Morgen verkozen tot beste film van de 21ste eeuw.

27. Eet spinazie uit de diepvries.

Die bevat tot 15 keer meer vitamine C dan verse spinazie.

28. Laat los en ontspan.

Maar wat is dat eigenlijk, ontspannen?

29. Maak ruzie!

Het geheim van een langdurige relatie volgens wetenschapper Werner Bartens: veel ruziemaken.

30. Beleg of spaar bij een ethische bank.

Op BankWijzer.be kunt u zien hoe ethisch uw bank is op vlak van negen parameters.

31. Speel vaker bordspellen.

Roodkapje met een hakbijl? Tegenwoordig kan het allemaal.

32. Ga minstens wekelijks stilte opzoeken.



Geen auto’s, geen slijpschijven en geen muziek in dit natuurgebied: vertrek vandaag nog.

33. Lach!

Glimlachen werkt heilzaam voor uw humeur én werkt aanstekelijk.

34. Tel geen calorieën.

Dat heeft weinig zin. Zo raak je die kilo’s door de feestdagen wél kwijt.

35. Bedank de leraar die uw leven veranderde.

Leraars drukken een stempel. Tijd om ze daarvoor te erkennen.

36. Overnacht (of woon!) in een tiny house.

Een paar vierkante meter kunnen u veel leren over uzelf.

37. Ga niet nonchalant om met de pil.

Het kleinood heeft veel meer impact op uw mentaal welzijn dan u denkt.

38. Zeg af en toe ‘nee’.

En maak komaf met pleasegedrag. ‘Want er is een duidelijke link met burn-out.’

39. Bespaar op energie.

De energieprijzen gaan door het dak, maar heel wat steden en gemeenten proberen het leed van hun burgers te verzachten.

40. Isoleer uw woning nog beter.

Hou uw duurbetaalde warmte zo goed als mogelijk vast: er zijn simpele technieken.

41. Rust écht uit op vakantie.

Verander het wachtwoord van uw werkmail. Kies voor een ingewikkelde code, schrijf die op een briefje en laat dat vervolgens thuis.

42. Lees eens Willem Elsschot voor aan uw puber (geen grap).

Op de heilzame werking van voorlezen staat - echt waar - geen leeftijd.

43. Laat flessenwater voorgoed staan.

Leidingwater is even zuiver en veilig.

44. Steun de cultuursector: bezoek een expo.

Wegdromen met Rinus Van de Velde, Man Ray en Vermeer: de musea hebben in 2023 voor elk wat wils in petto.

45. Stuur kerst- en andere wenskaarten per post.

Het fenomeen uit de oude doos is een ankerpunt in onzekere tijden.

46. Maak gnocchi alla romana klaar.

U doet zichzelf er een plezier mee.

47. Gebruik geen deodorant tegen zweten.

Deo’s lappen uw heel even op en doen verder niets.

48. Durf los te laten in het huishouden, het gaat u veel conflicten besparen.

Stel uzelf de vraag: hoe erg is het als mijn partner het anders doet, en wat krijg ik ervoor terug als ik die taak niet meer op mij hoef te nemen? Conflict vermeden.

Praat met vrienden over uw loon. Beeld Vijselaar & Sixma

49. Dramatiseer niet bij een korte nacht.

Uw aantal uren slaap is écht niet belangrijk.

50. Durf ook rouwen om kleine dingen.

Een dierbare, een huisdier, een job, een droomhuis verloren? Het is oké om te rouwen.

51. Doe mee aan het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Elke dag krijgen 23 Belgen te horen dat ze darmkanker hebben én dagelijks zijn er tien begrafenissen door de ziekte. De helft daarvan had vermeden kunnen worden.

52. Fiets naar het mooiste terras van het land.

Fietsen is leuk, maar als u het kunt combineren met een lekkere lunch op deze bijzondere plek is het nog leuker.

53. Ga goedkoop op restaurant.

Onze redactie selecteerde 35 adressen waar je voor 35 euro per persoon lekker en verfijnd eet. En er kan ook nog een glas wijn van af.

54. Zet de verwarming één graad lager (en klaag er niet over).

Wie het één graad minder warm heeft, bespaart 7 procent energie.

55. Stop met roken door cold turkey te gaan.

Het gaat tegen de intuïtie in, maar uit onderzoek blijkt dat meteen stoppen het effectiefst is.

56. Waan uzelf een kasteelheer/vrouw voor één nacht.

Wie altijd al eens kasteelheer of -vrouw wilde zijn, krijgt daarvoor een uitgelezen kans op deze drie domeinen.

57. (Her)lees ‘De diepst verborgen herinnering van de mens’.

Tot het allerbeste boek van 2022 verkozen door De Morgen. Mohamed Mbougar Sarr schreef een taalkunstwerk en labyrinthische zoektocht, verweven met de complexe erfenis van het kolonialisme. “Het heeft vanaf de eerste zin een aantrekkingskracht die alleen maar te vergelijken is met die van verliefdheid.”

58. Thuiswerk? Sta op, kleed u aan en ontbijt alsof u naar het werk gaat.

Doe ’s avonds ook een ommetje na het werk, zodat u echt thuis kunt komen om te ontspannen.

59. Gooi de wegwerpluiers definitief weg.

Een schattige baby laat al snel 300 kilogram luierafval achter op de wereld. Dat kan veel duurzamer.

60. Troost iemand die verdrietig is.

Uit een groeiend aantal onderzoeken blijkt dat een van de krachtigste manieren om iemand te steunen ook de eenvoudigste is: begin een gesprek.

61. Zet al uw notificaties uit.

Een like, een berichtje, een mailtje of een prangend nieuwsbericht? Die zijn er ook nog als u besluit te kijken op een door u gekozen moment. Is de aandachtscrisis een van de grootste problemen van vandaag?

62. Ga de beste, krokantste en smeuïgste garnaalkroketten eten.

Niet twijfelen: vertrek vandaag nog naar de kust en probeer deze adressen uit.

62. Bekijk ‘The Bear’.

Zonder twijfel de beste serie van 2022. Al gezien? We geven u nog 19 ander goede bingetips.

63. Loop niet altijd hetzelfde rondje.

Sla wegen in die u niet kent. Het zal uw prestaties verbeteren.

64. Begin nu met pensioensparen.

Een appeltje voor de dorst met een fiscaal gunstige afloop, zonder dat u veel moet regelen.

65. Maak van (meer) lezen een ritueel.

Neem elke dag op een vaste tijd en vaste plek uw boek bij de hand, dan leest u gegarandeerd vaker.

66. Smeer ook zonnecrème onder uw kleren.

Ja, ook T-shirts laten uv-straling door.

67. Koop niet zomaar thee in de supermarkt.

De meeste supermarktthee is volstrekt smakeloos. En bovendien misleidend: vele soorten fruitthee hebben nog nooit een stuk fruit gezien.

68. Reis van Brussel naar Praag met de nachttrein.

Lever u over aan het langzamere ritme van de trein en de gastvrijheid van onbekenden.

69. Bak zelf brood. Gewoon thuis.

In onzekere dagen geeft brood bakken ons zekerheid. Het was er lang voor de coronacrisis, en zal ook erna blijven voortbestaan.

70. Investeer in een betere matras.

Meer dan 95 procent van uw slaapcomfort hangt af van uw matras.

Weg met het keurslijf. Beeld Vijselaar en Sixma

71. Weg met het keurslijf: draag de lingerie die u echt wilt.

Er heeft een aardverschuiving plaatsgevonden op de lingeriemarkt. Van een sector die sprookjes verkoopt naar eentje die de realiteit én uw lichaam omarmt.

72. Laat u niet vangen door online oplichters.

Online oplichters gaan steeds slinkser te werk. Met dit vierstappenplan kunt u zichzelf wapenen. Of uw geld alsnog terugzien als u er toch in trapt.

73. Kijk elke dag naar uw zichtrekening.

Er gaat meer van uw rekening dan u denkt. Is die dagelijkse cola uit de automaat op het werk echt de moeite waard?

74. Gebruik tweemaal per dag een tongschraper.

Even belangrijk als uw tanden poetsen is uw tong schrapen. Zo verwijdert u het verzamelde plak, wat uw smaak ten goede komt.

75. Ga minder uren werken.

Stel uzelf de vraag: is een stuk loon verliezen zo erg als u het inruilt voor meer vrije tijd?

76. Open op Tinder nooit met ‘wat doe jij zoal in het leven?’.

Maar ga ook niet te plat. ‘Is je vader een groenteboer? Want hoe kom je aan die mooie meloenen?’, kan zelden charmeren.

77. Zoekt u een huis? Blijf rustig en gooi niet zomaar geld op tafel.

U bent niet de enige die de toffe burgerwoning wilt. Wanneer sla je het best toe als je een huis wil kopen?

78. Ga naar een theatervoorstelling

“Het woord, de toneelspeler en de toeschouwer. Je hebt niets anders nodig om het mirakel te laten plaatsvinden”, vond filmregisseur en theatermaker Ingmar Bergman.

79. Ga bij verveling eens gamen.

Nee, videogames maken niet lui. Nee, videogames maken niet agressief. En nee, videogames maken niet dom. Steeds meer onderzoeken tonen aan dat gamen volop positieve effecten heeft.

80. Hou goede voornemens wél vol.

Met het nieuwe jaar zijn daar ook weer de goede voornemens. Wil je dit keer wél kunnen doorzetten, hou het dan vooral klein en concreet.

81. Mediteer negen minuten per dag.

Mediteren is helemaal niet zweverig, maar pure neurologie.

U bent niet de enige die de toffe burgerwoning wilt. Beeld Vijselaar & Sixma

82. Hou uw planten in leven met Google.

Waar komt uw plant vandaan, hoeveel water moet hij krijgen, waar moet hij staan, hoe kunt u hem het beste verzorgen: zoek het op!

83. Kook met walnoten.

Een bijzonder voedzaam, zalig romig en grassig ingrediënt.

84. Herbekijk de ‘Harry Potter’-films. Ze zijn echt niet zo slecht.

Anno 2023 zijn de films een klop op de schouder voor iedereen die zich ooit alleen of anders voelde.

85. Brei of haak.

Dat zeggen wij niet, dat onderschrijven hersenexperts.

86. Ga filosofie studeren, want de jobkansen bestaan wél.

De vaardigheden van een filosoof zijn bij veel jobs bruikbaar.

87. Vertel uw vrienden hoeveel u verdient.

Dat levert zelden een elegant, maar wel altijd een bijzonder boeiend gesprek op.

88. Plan de weekends van uw kinderen niet vol.

Laat kinderen gewoon eens spelen, ook als ze zich dan vervelen.

89. Was élke week uw lakens (zonder een week over te slaan).

Die ‘muggenbeten’ die u ’s ochtends ontdekt, zouden weleens van ander ongedierte afkomstig kunnen zijn.

90. Doe de vaat met de hand.

Uw hoofd komt maar niet tot rust? Grijp dan even naar de schotelvod en het schuursponsje. Afwassen kan tot pure mindfulness leiden.

91. Stop met timemanagement.

We willen ons leven zo efficiënt mogelijk inrichten en dus investeren we in planners, agenda’s en productiviteitsapps. Maar timemanagement is niet de oplossing, het is zelfs deel van het probleem.

92. Haal opladers uit het stopcontact.

Als u ze niet gebruikt, kost het toch nog wel wat stroom. Bespaar.

93. Sta om het halfuur recht en loop even rond.

Wie een zittend beroep heeft en te weinig beweegt tijdens de uren, krijgt hoe dan ook nek- en rugklachten.

94. Leg dat dieetboek opzij.

“Volg stappenplan A en dieetregel B en je zult een gezondere en slankere versie van jezelf worden.” Dat is onzin.

Leg uw dieetboek opzij. Beeld Vijselaar en Sixma

95. Maak uw smartphone schoon.

Een nieuwe telefoon kan flink wat kosten. Even geen budget voor? Wees lief voor de accu en haal het maximale uit de levensduur van uw huidige toestel.

96. Zet eens seks in uw agenda.

Het zou geen taboe mogen zijn om wat planmatiger met seks om te gaan.

97. Bij verveling: leer!

Albert Einstein zou zijn beste ideeën gehad hebben terwijl hij zich stierlijk zat te vervelen.

98. Vervang zout bij zoveel mogelijk maaltijden door kruiden.

Een te hoge bloeddruk kan levensbedreigend zijn.

99. Was je herbruikbare waterfles nog eens.

De kans dat je een plastic fles met water op je bureau hebt staan, is groot. De kans dat je fles niet vaak genoeg afwast, ook.

100. Verwaarloos uw voeten niet.

We verwaarlozen massaal onze voeten. Steunzolen hebben vaak geen zin en we moeten onze veters anders gaan strikken.