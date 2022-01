100 manieren om in 2022 beter te leven (zonder al te veel moeite)

We willen allemaal gezonder leven, gebalanceerder eten, genoeg bewegen, minder uitgeven en meer vrije tijd hebben. Maar hoe graag we het ook willen, op sommige dagen lukt het gewoon niet. De Morgen dook in de archieven en vond 100 manieren om u - zonder veel moeite - op weg te helpen.

1. Ga minstens één keer per week in uw eentje wandelen.

De enige manier om grip te krijgen op uw omgeving.

2. Masturbeer (veel).

Het is cruciale zelfzorg, goed voor het immuunsysteem én de nachtrust.

3. Voer de vogels in de tuin.

U zult ervan schrikken hoeveel soorten u kunt lokken (en hoe blij ze u maken).

4. Drink 66 dagen geen alcohol.

U zult een transformatie ondergaan.

5. Eet en kook meer met eieren.

Eieren zijn stille helden in onze gerechten.

6. Laat u vaccineren tegen Covid-19.

En blijf ook dit jaar beter beschermd tegen ernstige gevolgen van de ziekte.

7. Vraag nooit ‘Hoe gaat het?’...

Wie een mechanische vraag stelt, mag een mechanisch antwoord terugverwachten.

8... maar doe wél vaker aan smalltalk.

Bij uw eerste terrasje mag u best ongegeneerd over de kinderen, Romelu Lukaku en De mol kletsen. Chit-chat maakt gelukkiger.

9. Vraag opslag (en wees niet te nederig).

Er is een tekort aan talent: u hebt dus een heel goede kans dat u krijgt wat u wilt.

10. Las wekelijks één faaldag in waarop alles mag mislukken.

Naar een idee van filosofe Stine Jensen, die ons leert af te raken van de toenemende prestatiedruk.

11. Slaap met het raam open.

Geloof ons: het is meestal te warm in uw slaapkamer.

12. Kijk vaker lineaire televisie. Ja, dat bestaat nog.

Bingeseries zijn de baarlijke duivel, die u beter het hoofd biedt in een nieuw jaar.

13. Doe een middagdutje.

Uw productiviteit zal pieken als nooit tevoren.

14. Krab nooit meer aan een muggenbeet.

Een goedkope zalf die goed werkt vindt u al voor een tiental euro.

15. Koop kleren tweedehands.

De mode is verantwoordelijk voor 5 tot 10 procent van de wereldwijde broeikasuitstoot. Meer dan lucht- en scheepvaart samen.

16. Rij nooit (meer) met een elektrische step.

Het kinderspeeltje is begeerlijk maar ook gevaarlijk. En het ziet er niet uit.

17. Kook vaker met chhonk.

Een hemelse geïnfuseerde olie die tal van gerechten van een extra smaaklaagje voorziet.

18. Doe iets van de prijs af!

Velen onder ons zijn het niet gewoon, maar toch kan het overal: iets van de prijs afpingelen.

Durf meer van de prijs af te dingen. Beeld Vijselaar & Sixma

19. Investeer in een badjas.

Wikkel uw lichaam in het zachtste exemplaar dat u kunt vinden, een pantser voor de rest van de wereld.

20. Vrouwen, eis je recht op goede seks op.

De orgasmekloof gaapt vandaag nog steeds ontiegelijk wijd.

21. Piekert u? Ga wandelen.

Er gaat bij wandelen meer zuurstof naar uw hersenen en uw stressniveau daalt. De kans is groot dat u tot nieuwe inzichten komt.

22. Word minder snel kwaad op uw kinderen.

U mag boosheid voelen, maar het is belangrijk dat u er niet door overspoeld wordt.

23. Installeer een regenwaterput.

Sla regen nu al op om komende zomer te besparen op uw waterfactuur.

24. Ruil WhatsApp en messenger in voor sms.

Een tekstbericht niet meteen moeten beantwoorden, wat een verademing.

25. Bel een hulplijn bij vragen of nood aan een gesprek.

Zelfmoordlijn: 1813.

Tele-onthaal: 1712.

Of andere hulplijnen op deze pagina.

26. Herbekijk ‘Le fabuleux destin d’Amélie Poulain’ zo vaak mogelijk.

Amélie Poulain was meer dan een film, het was een fenomeen. Terecht door de lezers van De Morgen verkozen tot beste film van de 21ste eeuw.

27. Eet spinazie uit de diepvries.

Die bevat tot 15 keer meer vitamine C dan verse spinazie.

28. Begin eindelijk met yoga

Yoga kan uw leven veranderen.

29. Maak ruzie!

Het geheim van een langdurige relatie volgens wetenschapper Werner Bartens: veel ruziemaken.

30. Beleg of spaar bij een ethische bank.

Op BankWijzer.be kunt u zien hoe ethisch uw bank is op vlak van negen parameters

31. Speel vaker bordspellen.

Voer oorlog met orks, leg eieren en ontmasker presidenten.

32. Ga minstens wekelijks stilte opzoeken.

Geen auto’s, geen slijpschijven en geen muziek in dit natuurgebied: vertrek vandaag nog.

33. Lach!

Glimlachen werkt heilzaam voor uw humeur én werkt aanstekelijk.

34. Eet salade met Thaise vinaigrette.

Zoet, zuur, zout en pittig. Bedank ons later maar.

35. Bedank de leraar die uw leven veranderde.

Leraars drukken een stempel. Tijd om ze daarvoor te erkennen.

36. Overnacht in een tiny house.

Een paar vierkante meter kunnen u veel leren over uzelf.

37. Ga niet nonchalant om met de pil.

Het kleinood heeft veel meer impact op uw mentaal welzijn dan u denkt.

38. Draag een kersttrui (want die is toch een blijver).

Het kitscherige onding is helemaal acceptabel geworden.

39. Investeer in een goede C02-meter.

Het coronavirus bespreidt zich grotendeels door de lucht. Wie C02 meet, weet hoe ‘vers’ zijn lucht is.

40. Isoleer uw woning nog beter.

Hou uw duurbetaalde warmte zo goed als mogelijk vast: er zijn simpele technieken.

41. Rust écht uit op vakantie.

Verander het wachtwoord van uw werkmail. Kies voor een ingewikkelde code, schrijf die op een briefje en laat dat vervolgens thuis.

42. Lees eens Willem Elsschot voor aan uw puber (geen grap).

Op de heilzame werking van voorlezen staat - echt waar - geen leeftijd.

43. Laat flessenwater voorgoed staan.

Leidingwater is even zuiver en veilig.

44. Steun de cultuursector: bezoek een expo.

Van vluchtverhalen over 150 jaar Mondriaan tot de norm en vorm van fallussen: de musea hebben dit jaar voor elk wat wils in petto.

45. Stuur kerst- en andere wenskaarten per post.

Het fenomeen uit de oude doos is een ankerpunt in onzekere tijden.

46. Maak gnocchi alla romana klaar.

U doet zichzelf er een plezier mee.

47. Gebruik geen deodorant tegen zweten.

Deo’s lappen uw heel even op en doen verder niets.

48. Durf los te laten in het huishouden, het gaat u veel conflicten besparen.

Stel uzelf de vraag: hoe erg is het als mijn partner het anders doet, en wat krijg ik ervoor terug als ik die taak niet meer op mij hoef te nemen? Conflict vermeden.

49. Dramatiseer niet bij een korte nacht.

Uw aantal uren slaap is écht niet belangrijk.

50. Durf ook rouwen om kleine dingen.

Een dierbare, een huisdier, een job, een droomhuis verloren? Het is oké om te rouwen.

51. Doe mee aan het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Elke dag krijgen 23 Belgen te horen dat ze darmkanker hebben én dagelijks zijn er tien begrafenissen door de ziekte. De helft daarvan had vermeden kunnen worden.

52. Fiets naar het mooiste terras van het land.

Fietsen is leuk, maar als u het kunt combineren met een lekkere lunch op deze bijzondere plek is het nog leuker.

53. Bij twijfel: haal Italiaans eten af.

Aan traditionele Italiaanse gerechten geen gebrek in Gent, Antwerpen en Brussel.

54. Zet de verwarming één graad lager (en klaag er niet over).

Wie het één graad minder warm heeft, bespaart 7 procent energie.

55. Stop met roken door cold turkey te gaan.

Het gaat tegen de intuïtie in, maar uit onderzoek blijkt dat meteen stoppen het effectiefst is.

56. Spreek met uw partner, familie en vrienden over vaginale afscheiding.

De WAP of de wet-ass pussy domineerde de hitlijsten dankzij hiphopsterren Cardi B en Megan Thee Stallion. Nu moet ze ook de gesprekken domineren.

57. (Her)lees ‘De gelukzalige jaren van tucht’.

Tot het allerbeste boek van 2021 verkozen door De Morgen. Fleur Jaeggy schrijft zinnen van een gietijzeren schoonheid.

58. Thuiswerk? Sta op, kleed u aan en ontbijt alsof u naar het werk gaat.

Doe ’s avonds ook een ommetje na het werk, zodat u echt thuis kunt komen om te ontspannen.

59. Gooi de wegwerpluiers definitief weg.

Een schattige baby laat al snel 300 kilogram luierafval achter op de wereld. Dat kan veel duurzamer.

60. Hou op met dat oordelen over lijven.

Ook in 2021 waren alle ogen op het vrouwelijk lichaam gericht. Dat mag ophouden.

Hou op met het vrouwenlichaam te beoordelen. Beeld Vijselaar en Sixma

61. Zet al uw notificaties uit.

Een like, een berichtje , een mailtje of een prangend nieuwsbericht? Die zijn er ook nog als u besluit te kijken op een door u gekozen moment.

62. Ga de beste, krokantste en smeuïgste garnaalkroketten eten.

Niet twijfelen: vertrek vandaag nog naar de kust en probeer deze adressen uit.

62. Bekijk ‘The White Lotus’.

Zonder twijfel de beste serie van 2021. Gewoon kijken.

63. Loop niet altijd hetzelfde rondje.

Sla wegen in die u niet kent. Het zal uw prestaties verbeteren.

64. Begin nu met pensioensparen.

Een appeltje voor de dorst met een fiscaal gunstige afloop, zonder dat u veel moet regelen.

65. Maak van (meer) lezen een ritueel.

Neem elke dag op een vaste tijd en vaste plek uw boek bij de hand, dan leest u gegarandeerd vaker.

66. Smeer ook zonnecrème onder uw kleren.

Ja, ook T-shirts laten uv-straling door.

67. Koop niet zomaar thee in de supermarkt.

De meeste supermarktthee is volstrekt smakeloos. En bovendien misleidend: vele soorten fruitthee hebben nog nooit een stuk fruit gezien.

68. Reis van Brussel naar Praag met de nachttrein.

Lever u over aan het langzamere ritme van de trein en de gastvrijheid van onbekenden.

69. Bak zelf brood. Gewoon thuis.

In onzekere dagen geeft brood bakken ons zekerheid. Het was er lang voor de coronacrisis, en zal ook erna blijven voortbestaan.

70. Investeer in een betere matras.

Meer dan 95 procent van uw slaapcomfort hangt af van uw matras.

71. Weg met het keurslijf: draag de lingerie die u echt wilt.

Er heeft een aardverschuiving plaatsgevonden op de lingeriemarkt. Van een sector die sprookjes verkoopt naar eentje die de realiteit én uw lichaam omarmt.

72. Leer vaker ‘nee’ zeggen.

Oefen met standaardzinnetjes die u tijd geven om een afwijzing voor te bereiden. ‘Ik heb mijn agenda nu niet bij me’ of ‘laat me hier even over nadenken’.

73. Kijk elke dag naar uw zichtrekening.

Er gaat meer van uw rekening dan u denkt. Is die dagelijkse cola uit de automaat op het werk echt de moeite waard?

74. Gebruik tweemaal per dag een tongschraper.

Even belangrijk als uw tanden poetsen is uw tong schrapen. Zo verwijdert u het verzamelde plak, wat uw smaak ten goede komt.

75. Ga minder uren werken.

Stel uzelf de vraag: is een stuk loon verliezen zo erg als u het inruilt voor meer vrije tijd?

76. Open op Tinder nooit met ‘wat doe jij zoal in het leven?’.

Maar ga ook niet te plat. ‘Is je vader een groenteboer? Want hoe kom je aan die mooie meloenen?’, kan zelden charmeren.

77. Zoekt u een huis? Blijf rustig en gooi niet zomaar geld op tafel.

U bent niet de enige die de toffe burgerwoning wilt. Toch blijft u het best kalm.

U bent niet de enige die de toffe burgerwoning wilt. Beeld Vijselaar & Sixma

78. Ga naar een theatervoorstelling

“Het woord, de toneelspeler en de toeschouwer. Je hebt niets anders nodig om het mirakel te laten plaatsvinden”, vond filmregisseur en theatermaker Ingmar Bergman.

79. Ga bij een nieuwe lockdown eens gamen.

Nee, videogames maken niet lui. Nee, videogames maken niet agressief. En nee, videogames maken niet dom.

80. Laat uw brilglazen nooit meer aandampen.

Was uw bril met afwasmiddel en water. Door de zeep zal hij minder of zelfs niet meer aandampen.

81. Mediteer negen minuten per dag.

Mediteren is helemaal niet zweverig, maar pure neurologie.

82. Hou uw planten in leven met Google.

Waar komt uw plant vandaan, hoeveel water moet hij krijgen, waar moet hij staan, hoe kunt u hem het beste verzorgen: zoek het op!

83. Kook met walnoten.

Een bijzonder voedzaam, zalig romig en grassig ingrediënt.

84. Herbekijk de ‘Harry Potter’-films. Ze zijn echt niet zo slecht.

Anno 2022 zijn de films een klop op de schouder voor iedereen die zich ooit alleen of anders voelde.

85. Brei of haak uzelf een weg uit de coronablues.

Dat zeggen wij niet, dat onderschrijven hersenexperts.

86. Ga filosofie studeren, want de jobkansen bestaan wél.

De vaardigheden van een filosoof zijn bij veel jobs bruikbaar.

87. Vertel uw vrienden hoeveel u verdient.

Dat levert zelden een elegant, maar wel altijd een bijzonder boeiend gesprek op.

88. Plan de weekends van uw kinderen niet vol.

Laat kinderen gewoon eens spelen, ook als ze zich dan vervelen.

89. Was élke week uw lakens (zonder een week over te slaan).

Die ‘muggenbeten’ die u ’s ochtends ontdekt, zouden weleens van ander ongedierte afkomstig kunnen zijn.

90. Doe de vaat met de hand.

Uw hoofd komt maar niet tot rust? Grijp dan even naar de schotelvod en het schuursponsje. Afwassen kan tot pure mindfulness leiden.

91. Doe vandaag nog die ene taak die u al weken uitstelt.

Vervelende taken uitstellen heeft met luieren niets te maken. Integendeel.

92. Schakel toestellen volledig uit.

U gebruikt ze niet, dus zet ze af. En bespaar.

93. Sta om het halfuur recht en loop even rond.

Wie een zittend beroep heeft en te weinig beweegt tijdens de uren, krijgt hoe dan ook nek- en rugklachten.

94. Leg dat dieetboek opzij.

“Volg stappenplan A en dieetregel B en je zult een gezondere en slankere versie van jezelf worden.” Dat is onzin.

Leg uw dieetboek opzij. Beeld Vijselaar en Sixma

95. Kijk met uw kinderen naar ‘Sex Education’.

Wie zijn kinderen goed voorbereid de confrontatie met hun razende hormonen wil laten aangaan, kijkt beter naar deze reeks.

96. Zet eens seks in uw agenda.

Het zou geen taboe mogen zijn om wat planmatiger met seks om te gaan.

97. Bij verveling: leer!

Albert Einstein zou zijn beste ideeën gehad hebben terwijl hij zich stierlijk zat te vervelen.

98. Vervang zout bij zoveel mogelijk maaltijden door kruiden.

Een te hoge bloeddruk kan levensbedreigend zijn.

99. Giet niet zomaar leidingwater in de koffiemachine.

Water met een laag mineraalgehalte leent zich het beste om koffie te zetten. Op waterflessen kijkt u daarvoor naar de zogenaamde droogrest. Een droogrest onder 50 milligram per liter is ideaal.

100. Ga op vakantie in eigen land.

Nee, die verre reizen naar exotische oorden, dat gaan we even niet meer doen. In eigen land valt bovendien haast evenveel te beleven.