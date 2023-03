10 architectuurparels in de banlieues van Parijs

Voetballer Kylian Mbappé en veel van zijn ploeggenoten in het Franse elftal groeiden op in de banlieues rond Parijs. Die staan bekend als toeristische no-gozone, maar architectuurliefhebbers weten wel beter. Een roadtrip langs tien opmerkelijke gebouwen in Groot-Parijs.

1. ‘Game of Thrones’-decor

Les Espaces d’Abraxas (1978 - 1982) herken je misschien als filmdecor uit Game of Thrones of de Hunger Games-trilogie. Het monsterlijke gebouw doet location hunters en cineasten naar Noisy-le-Grand sporen, vooral als ze postapocalyptische science­fiction of scènes met totalitaire regimes moeten draaien. Het megalomane wooncomplex van de Spaanse architect Ricardo Bofill (1939–2022) is gebouwd in de Parijse Rand om de naoorlogse sociale woningnood wat in te dammen.

Les Espaces d’Abraxas zijn zo kolossaal qua schaal dat ze haast een stad in de (voor)stad vormen. Het gebouwencomplex is een postmoderne mixtape van allerlei klassieke elementen (een amfitheater, triomfbogen, zuilen), maar dan uitgevoerd in rozig prefabbeton. Hoe curieus de site ook is, wooncomfort en leefbaarheid bleken ondergeschikt aan de architecturale grootheidswaanzin van Bofill. Uit studies bleek dat de bewoners zich onveilig en opgesloten voelden in hun oninneembare burcht vol intimiderende gebouwen en donkere steegjes. Zelfs Bofill moest op latere leeftijd toegeven dat zijn woonconcept mislukt was.

Les Espaces d’Abraxas, Place des Fédérés, Noisy-le-Grand

Beeld Alamy Stock Photo

2. Wonen in een maiskolf

In de Parijse voorstad Créteil werden architecten aangeschreven om grote wooncomplexen te ontwerpen. Een van de markantste realisaties is ongetwijfeld Les Choux van Gérard Grandval, gebouwd tussen 1970 en 1974. De tien woontorens vallen ­meteen op door hun organische balkons, waardoor ze de bijnaam ‘maïskolven’ of ‘bloementorens’ kregen. Maar uiteindelijk gingen ze de architectuurgeschiedenis in als Les Choux, kortweg ‘de kolen’. Veel logischer, want op dat perceel lag in de 19de eeuw de grootste choucroute­fabriek van de Parijse regio.

Voor zijn ontwerp inspireerde Grandval zich ongetwijfeld op dat verleden. De architect wortelde zijn project niet alleen in de geschiedenis, maar was zijn tijd ook ver vooruit. Hij wou van de torens één grote verticale tuin maken met balkons vol groen (en groentes), net zoals Stefano Boeri bereikte met zijn Bosco Verticale (2014) in Milaan. Maar de bouwpromotor protesteerde en Grandvals idee raakte helaas nooit verwezenlijkt. Sinds 2008 zijn de wooncomplexen wel beschermd architecturaal erfgoed van de 20ste eeuw. Al zegt dat natuurlijk niks over de leefbaarheid in de woonwijk.

Choux de Créteil, Boulevard Pablo Picasso 2, Créteil

Beeld Thijs Demeulemeester

Beeld Thijs Demeulemeester

3. Thuis bij de Arps

Meudon is nu een dichtbevolkte randgemeente op negen kilometer ten zuidwesten van Parijs, maar honderd jaar geleden was het een vredige plek, geliefd bij kunstenaars en schrijvers. Auguste Rodin had er een landhuis met beeldhouwatelier. De Stijl-icoon Theo van Doesburg realiseerde er in 1930 zijn beroemde rood-geel-blauwe huis. En het kunstenaarskoppel Jean en Sophie Taeuber-Arp bouwde in 1929 in de steile Rue des Châtaigniers hun modernistische atelierwoning met opvallende rode ramen. Nu huist daar de Fondation Arp, maar je voelt nog steeds dat Jean en Sophie er in volstrekte symbiose leefden en werkten. Binnen hangt vooral werk van Sophie-Taeuber Arp, in het schitterende tuinatelier staan het vol organische sculpturen van Jean. Groot is hun atelierwoning niet, maar de blokkendoos in zandsteen is toch een RER-­ritje richting Meudon waard.

Fondation Arp, Rue des Châtaigniers 21, Meudon-Clamart, fondationarp.org

Beeld Thijs Demeulemeester

4. Postmoderne sprookjes

Wandel je het straatje van de Fondation Arp (op de pagina hiervoor) naar boven, dan kom je vanzelf uit in de Rue des Fougères. Daar vind je Les Maisons Lecaron, een unieke cluster van een tiental geschifte privéwoningen, allemaal ontworpen door de Franse architect Jacques-Emile Lecaron (°1939). Tussen 1972 en 2017 kreeg hij er de kans om enkele van zijn meest sprookjesachtige visioenen in huizen om te zetten. Zijn eigen atelierwoning op nummer 24, Maison Toulaho (foto hiernaast), is een postmoderne ‘boomhut’ gevangen in een stalen skelet. La Maison Derrière le Miroir – op nummer 8 – heeft dan weer een surreële spiegelfaçade vol kekke uitsnedes. Of de huizen binnenin leefbaar zijn, weten we niet. Als passant kun je ze niet bezoeken. Maar wie van speelse architectuur houdt, zal dat verrassende straatje weten te appreciëren.

Les Maisons Lecaron, Rue des Fougères, Meudon-Clamart

Beeld Alamy Stock Photo

Beeld Alamy Stock Photo

5. Moederschip van het modernisme

25 kilometer buiten Parijs ligt Poisy, een plek waar architectuurliefhebbers minstens één keer in hun leven op bedevaart moeten komen. In Poisy ligt namelijk de Villa Savoye van Le Corbusier, zeg maar het moederschip van het modernisme. Het huis is zo iconisch en platgefotografeerd dat je het gevoel hebt dat je elk hoekje al gezien hebt. Maar als je er rondloopt, ervaar je – zelfs op een regenachtige dag, zoals ons overkwam – hoe de Zwitserse architect licht en ruimte kneedde tot een meesterwerk. Het weekendhuis van Pierre en Eugénie Savoye, gebouwd tussen 1929 en 1931, is de perfecte illustratie van Corbu’s vijf architectuurprincipes. Ook al schortte er technisch van alles aan de paalwoning met bandramen én dakterras – het water liep er al vanaf dag één binnen – toch blijft het een van de invloedrijkste huizen van de 20ste eeuw.

Gefrustreerd over de mankementen verlieten de Savoyes hun huis al na amper tien jaar. Het scheelde echt geen haar of hun aftakelende stulpje was in 1958 gesloopt. Net op tijd kon een petitie de afbraak verhinderen. Sinds 1997 kun je het beschermde rijksmonument vrij bezoeken, al raden we de audioguide aan. Hoe cool is dat hellend vlak naar het dakterras? Hoe maf is die getegelde chaise longue in de badkamer? Neen, in nieuwstaat is de Villa Savoye absoluut niet meer, zelfs niet na de grondige restauratierondes. Maar veel verbeelding heb je niet nodig om te voelen dat deze woonmachine revolutionair was in haar tijd.

Villa Savoye, Rue de Villiers, Poissy, villa-savoye.fr

6. Sterarchitectuur

In de Rand rond Parijs nam in de tweede helft van de 20ste eeuw de bevolking zodanig toe dat nieuwe woonwijken en zelfs complete steden werden opgetrokken. Jonge architecten kregen er de kans om volop te experimenteren met sociale woningbouw of administratieve gebouwen in expressieve vormen. Sommigen ontwierpen lompe molochen, anderen brutalistische constructies met een zekere poëzie. Les Étoiles behoort tot die laatste groep.

Toen men besloot om het centrum van de randstad Ivry-sur-Seine – op zes kilometer van hartje Parijs – te herbouwen, schreef men de architecten Jean Renaudie en Renée Gailhoustet aan. Zij realiseerden in 1969-1975 een gebouwencomplex zonder standaard hoogbouw. In plaats daarvan kozen ze voor een lasagne van gestapelde hoekige volumes, geplooid als een reusachtige origami. De naam Les Étoiles komt van het stervormige grondplan en vooral van de ver uitstekende driehoekige terrassen. De architecten probeerden zoveel mogelijk rechte hoeken te vermijden. Dat leidde tot een geforceerde architectuur met bizarre ramen en onrustige interieurs. Maar Les Étoiles was ook zijn tijd vooruit: er was plaats voor woningen, kantoren en winkels.

Een nieuwe generatie architecten en creatievelingen herontdekt momenteel de complexe site: ze installeren zich in de goedkope appartementen of studio’s en doen de plek voorzichtig weer bruisen.

Les Étoiles, Avenue Danielle Casanova, Ivry-sur-Seine

Beeld OLIVIER RAVOIRE

Beeld CD92/WILLY LABRE

7. Paradise Lost

Vlak bij Roland Garros en het Parc des Princes, het voetbalstadion van Paris-Saint-Germain waar banlieuezoon Kylian Mbappé speelt, ligt de unieke tuin van Albert Kahn: een Paradise Lost voor tuin-, fotografie- én architectuurliefhebbers. De steen­rijke Franse bankier legde rond 1900 in Boulogne-Billancourt een park aan rond zijn landhuis. Zijn doel was even pacifistisch als naïef: hij wilde in zijn privéparadijsje de vijf continenten verenigen in verschillende tuintypes. Je wandelt er via een Japanse rotstuin naar een Engelse wilde tuin en een Franse wintertuin.

Kahn was naast tuinliefhebber in de eerste plaats een wereldburger, die vanaf 1908 met een team van twaalf fotografen alle mogelijke beschavingen, landschappen en steden ter wereld liet vastleggen. Rond zijn immense beeldarchief, ietwat pretentieus Les Archives de la Planète genaamd, lopen wisselende tentoonstellingen in het nieuwe expopaviljoen in de Jardin Albert Kahn. De boshut in hout en glas, ontworpen door de Japanse toparchitect Kengo Kuma, werd vorig jaar ­opgeleverd. Hij restaureerde in één trek ook de traditionele Japanse huizen die Kahn rond 1900 in zijn tuin liet bouwen. Een ommetje waard.

Musée & Jardin Albert-Kahn, Rue du Port 2, Boulogne-Billancourt, albert-kahn.hauts-de-seine.fr

Beeld Alamy Stock Photo

8. Bidden in beton

Voetbalster Mbappé groeide op in een woonblok in de buurt van het Léo Lagrange-stadion in Bondy, een arme gemeente in de noordoostelijke banlieue. In de buurt van het stadion ligt een van de strafste moderne kerken van Europa: de Notre-Dame du Raincy. In 1923 was dit de eerste Franse kerk die integraal gebouwd is in gewapend beton. Een indrukwekkend staaltje ingenieurswerk van de architecten Auguste en Gustave Perret: Franse broers die geboren zijn in Brussel.

Knap is de lichte kolommenstructuur en de opengewerkte betonnen façade. Die niet-dragende gevels zijn doorzeefd met ritmische glasramen. Het levert een magisch licht op in de kerk. De architectuur bevat veel gotische elementen, maar de Perrets maakten er een moderne remix van, in beton en glas. Met hun geavanceerde betontoepassingen beïnvloedden ze niet alleen Le Corbusier. Ze inspireerden ook de nazi’s bij het bouwen van de Atlantikwall, de 5.000 kilometer lange bunkergordel langs de Europese kust.

Notre-Dame du Raincy, Avenue de la Résistance 83, Le Raincy

Beeld Thijs Demeulemeester

9. Huis zonder kamers

Je raakt niet zomaar binnen in de fiftiesatelierwoning van architect André Wogenscky en kunstenares Marta Pan. Je moet ook wat moeite doen om in Saint-Rémy-lès-Chevreuse te raken: het is drie kwartier rijden van de Eiffeltoren en een halfuur vanuit Versailles. Maar wie de moeite doet om kaartjes te reserveren, krijgt iets unieks te zien. Wogenszky (1916–2004) werkte tussen 1936 en 1956 op het kantoor van Le Corbusier en die invloed zie je duidelijk in zijn eigen huis. Hij ontwierp de betonwoning begin jaren 1950, toen hij voor Corbu aan de Cité Radieuse in Marseille bezig was.

De kleurcontrasten, de doorkijkjes, de zitput, de spacy badkamers: Wogenscky’s architectuur was een pak speelser dan die van zijn leermeester. Ruimtelijk is de woning Wogenscky–Pan een bijzonder ding: er zijn niet echt ‘kamers’ voorzien, alle functies lopen naadloos in elkaar over. Het beeldhouwatelier van Marta ligt pal naast de keuken en de woonkamer, Andrés ontwerpstudio zat op de ‘overloop’ tussen bad- en slaapkamer. Tijdens de rondleiding valt op hoe smal de trappenhal en de gang wel zijn. Het is bijna onmogelijk om de muren niet te raken. En dat was ook Wogenscky’s bedoeling: hij wilde de textuur van de materialen (beton, mozaïek, tegels) erg voelbaar maken. Na de dood van Wogenscky en Pan werd hun domein met beeldentuin omgevormd tot een stichting. Die stelt het huis twee zaterdagen per maand open voor een geleid bezoek.

Fondation Marta Pan & André Wogenscky is te bezoeken met maximaal 12 ­personen tegelijk. Reserveer tickets via pan-wogenscky.com

Beeld Thijs Demeulemeester

10. Griezelen in de veeartsenij

In de Parijse Rand, meer bepaald in Maisons-Alfort, vind je een van de oudste musea van Frankrijk: het excentrieke Musée Fragonard. Opgericht in 1766 als annex van de veeartsenschool – een gebouw in classicistische stijl – is het museum absoluut geen plek voor gevoelige zieltjes. Langs een statige trap kom je op de eerste verdieping terecht in een regelrecht cabinet de curiosités. In hoge glazen kasten staan namelijk talloze dierenskeletten, maar ook organen op sterk water of misvormde schapenfoetussen. Je waant je in een oldskool biologielokaal, tussen gedroogde koeienmagen en opgezette beesten. Het museum is genoemd naar Honoré Fragonard (1732–1799), de eerste professor anatomie van de veeartsenopleiding. Hij ontwikkelde een revolutionaire techniek om dieren en ook mensen ‘op te zetten’ zoals ze gevild zouden zijn. Körperwelten avant-la-lettre dus.

Musée Fragonard, Avenue du Général de ­Gaulle 7, Maisons-Alfort, vet-alfort.fr