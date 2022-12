Eén jaar James Webb-ruimtelescoop: wetenschappelijk kerstwonder overtreft alle verwachtingen

Op kerstdag vorig jaar hielden duizenden wetenschappers de adem in toen de grootste ruimtelescoop ooit werd gelanceerd. De James Webb Space Telescope is zo groot als een tennisveld, zat opgevouwen in een raket en moest in 344 stappen ontplooid worden. Niet alleen verliep dat vlot, sindsdien stuurde ‘JWST’ ons revolutionaire beelden van op 1,5 miljoen kilometer hiervandaan. Met de infraroodtechnologie kijkt de telescoop dwars door stofwolken en tot 13,5 miljard jaar terug in de tijd naar sterrenstelsels en zwarte gaten. Daardoor kunnen we ons vergapen aan nooit eerder waargenomen sterren zoals die in de Carina-nevel, de Zuilen der Schepping in de Adelaars-nevel of de planeet Jupiter.

De binnenkant van de Orion-nevel. Beeld AFP

De Pillars of Creation, een gebied met gaswolken op 6.500 lichtjaren van de aarde. Beeld NASA, ESA, CSA, STScI, J. DePasq

De heldere ster in het midden van NGC 3132. Beeld AFP

M74, ook bekend als het Phantom Galaxy. Beeld via REUTERS