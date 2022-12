‘De toekomst is onvoorspelbaar. Dat heb ik op de vreselijkste manier geleerd’: 2022 in 40 straffe gesprekken

Bij De Morgen houden we van een goed gesprek. Niets mooier dan een gesprekspartner die zich openstelt en een interviewer die durft doorvragen. Dit zijn 40 spraakmakende interviews die ons in 2022 zijn bijgebleven.

Hij is een opvallende verschijning in de tweede reeks van het Canvas-programma Therapie. Met zijn directe manier van vragen stellen lijkt psycholoog Roland Sinnaeve zijn patiënten vooral te confronteren. ‘Ik denk vooral: we mogen geen seconde verliezen.’ Lees het interview.

2. Actrice Maaike Cafmeyer: ‘Ik heb beslist: ik ga hier niet aan ten onder’

In de Eén-reeks Chantal doet Maaike Cafmeyer (49) weer waar ze zo goed in is: u doen hikken van het lachen. Ondertussen balsemt ze de wonden die het proces-De Pauw heeft geslagen. ‘Ik heb eindelijk mijn veerkracht teruggevonden.’ Lees het interview.

Maaike Cafmeyer. Beeld Damon De Backer

3. Econome Selien De Schryder: ‘Ik zou zelf nooit in cryptomunten investeren’

Prijzen stijgen, energie wordt onbetaalbaar. Wie weinig verdient, heeft problemen. Wie spaart, ziet dat geld verdampen. Econoom Selien De Schryder (35) legt uit wat er aan de hand is. ‘De loonindex is een herverdeling in de verkeerde richting.’ Lees het interview.

Professor economie Selien De Schryder. Beeld Damon De Backer

4. Karel De Gucht: ‘Als Poetin Oekraïne binnentrekt, is dat het grootste conflict sinds WOII. Dan zal hij wat meemaken’

Karel De Gucht (68) – voormalig minister van Buitenlandse Zaken en voormalig Europees commissaris – beweert dan wel stellig dat hij last heeft van slijtage, veel valt daar niet van te merken. Hij blijft een schoolvoorbeeld van een Man met een Mening. Het is merkwaardig om het vraaggesprek uit februari vandaag terug te lezen. ‘Mocht Poetin toch een majeure daad stellen in Oekraïne, dan zal Europa niks meer omzwachtelen.’ Lees het interview.

5. ‘Zelfs als dokter trapte ik in de val’: deze voedingsdeskundige wil alle ‘nutribullshit’ van tafel

Suiker maakt je niet dik en ziek. Met extra kilo’s loop je niet per se gezondheidsrisico’s en van diëten val je niet af. Met kennis van zaken en branie veegt arts en voedingsdeskundige Joshua Wolrich in Voeding is geen medicijn ‘nutribullshit’ van tafel. ‘Zelfs als dokter trapte ik in de val.’ Lees het interview.

Joshua Wolrich. Beeld ruth rose

6. Filmmaker Jan Bucquoy: ‘Iedereen mag uit het leven stappen wanneer die dat wil. Maar van je dochter aanvaard je dat niet’

‘Een staatsgreep, daar lachen ze niet meer mee.’ De wereld is veranderd, maar de anarchistische filmmaker Jan Bucquoy niet. Of toch? Zijn nieuwste film is gevoeliger dan zijn eerdere werk. La dernière tentation des Belges handelt niet alleen over Bucquoy zelf, maar ook over zijn dochter, die in 2008 uit het leven stapte. ‘Het is niet simpel om als kind Bucquoy te heten.’ Lees het interview.

Filmregisseur Jan Bucquoy. Beeld © Stefaan Temmerman

7. Geen arts ter wereld kan wat Hasseltse topdokter Alaaddin Yilmaz doet: ‘Iemand moet de eerste zijn, toch?’

Geen arts ter wereld kan wat de Hasseltse cardiochirurg Alaaddin Yilmaz (51) uit ­Topdokters kan: eender welke hartoperatie uitvoeren zonder het borstbeen te moeten openleggen. ‘Maar in de Action sta ik met mijn mandje gewoon achter in de rij.’ Lees het interview.

Alaaddin Yilmaz. Beeld © Stefaan Temmerman

8. Hoogleraar Imke de Boer over vlees: ‘Wat zijn we in hemelsnaam aan het doen? Er zit een limiet aan wat je van een dier kunt vragen’

Voor de planeet en onze gezondheid hoeven we vlees niet te laten, schrijft de hoogleraar Imke de Boer in haar nieuwe boek. Het is vooral bekommernis om dierenwelzijn die de landbouwexperte doet twijfelen of dierlijke producten nog wel op ons bord horen. Lees het interview.

9. 40 jaar Siska Schoeters in 9 levenslessen: ‘Wacht met alles. Ga hard. Vier het leven. Dat heb ik nog niet gedaan’

Aan de vooravond van haar veertigste verjaardag blikt Radio 2-presentatrice Siska Schoeters terug. Op een rijk gevuld leven, een straffe radio- en tv-carrière, maar ook op de recente breuk met Tomas De Soete, de vader van haar twee kinderen: ‘Ik voel geen schuld, alleen maar spijt’. Wat ons betreft is veertig ook een prima leeftijd om levenslessen rond te strooien, op bloedeerlijke en soms messcherpe wijze. Lees het interview.

Siska Schoeters Beeld Carmen De Vos

10. ‘Ik ga graag vol-au-vent eten in de Lunch Garden. Als je daar wat luistert, besef je wél waar mensen mee bezig zijn’

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) werd door De Morgen geïnterviewd in volle energiecrisis. De vol-au-vent-uitspraak zou nog even blijven nazinderen. Lees het interview.

Vincent Van Peteghem. Beeld Tim Dirven

11. Pedagoog Judi Mesman over antiracistisch opvoeden: ‘Geen huidskleur zien is een luxe’

Nee, jonge kinderen zijn niet kleurenblind. In haar nieuwe boek Opgroeien in kleur pleit pedagoog Judi Mesman voor een antiracistische opvoedingsaanpak. Een gesprek over goede bedoelingen, ‘woke’ en waarom een multiculturele dag op school problematisch kan zijn. Lees het interview.

De opmars van het Russische leger in Oekraïne wordt mede afgeremd door een ‘geheime oorlog’. ‘Dankzij Amerikaanse inlichtingensteun en elektronische oorlogsvoering blijven Russen deels blind en doof’, zegt militair analist en oud-kolonel Roger Housen. Lees het interview.

Een Oekraïense tank aan de frontlinie in de Donbas-regio. Beeld TYLER HICKS / NYT

13. ‘Je leven wordt ontzettend getekend door een gehandicapt kind. Ik ben 72 en zit nog altijd met een peuter’

Griet De Cuypere (72) verloor haar echtgenoot, schilder Karel Dierickx, aan kanker. Maar het verdriet om de beperking van haar dochter en de vroege dood van haar zus vielen haar zwaarder. ‘Ik mocht het verdriet niet over mij laten komen. Dan zou ik niet meer recht raken.’ Lees het interview.

14. Ketnet-wrapper Sarah Mouhamou (26): ‘Mijn moeder vertellen dat ik ongehuwd zwanger was, was het allermoeilijkst’

Al acht jaar lang is ze bijna dagelijks op tv te zien. Ze entertaint uw kinderen als geen ander en toch is de kans groot dat u, tenzij u De slimste mens volgde, haar nooit eerder zag. En daar zou Ketnet-wrapper Sarah Mouhamou (26) graag verandering in brengen. ‘Ik wil programma’s voor volwassenen gaan maken. De ouders heb ik al mee.’ Lees het interview.

Sarah Mouhamou. Beeld Thomas Sweertvaegher

Wie is actrice Clara Cleymans in het diepst van haar gedachten? ‘Ik weiger mijn identiteit vast te leggen en maak graag nieuwe vrienden. Daarbij merk ik dat ik aangetrokken word door mensen die niet in de pas lopen.’ Lees het interview.

16. De actrices uit ‘Nonkels’: ‘Je mag tegenwoordig ook lelijk zijn op het scherm. Heel bevrijdend’

De serie mag dan al Nonkels heten, de echte sterren zijn Isabelle Van Hecke en Emilie De Roo, de tantes van dienst. ‘Bij Nonkels is er geen gulden middenweg. Ofwel vind je het geniaal, ofwel vind je er helemaal niks aan.’ Lees het interview.

Emilie De Roo en Isabelle Van Hecke uit 'Nonkels'. Beeld Damon De Backer

17. Hoe ga je met verlies om? ‘Mensen hebben een heel verkeerd beeld van rouwen’

Voor Sofie Verschueren (38) was 2018 een jaar vol verlies: een zwangerschap liep mis, ze werd ontslagen, verloor haar broer en haar dochter kwam prematuur ter wereld. Over rouw en verlies maakt ze de podcast WEG. ‘‘Innige deelneming’, op wat slaat dat nu?’ Lees het interview.

18. ‘Ik heb het lichaam dat ik zo graag wilde, maar mijn hoofd wil nog niet volgen’

Jitske Van de Veire (28), zaakvoerder en kapper bij Jitske Knipt en bodypositivity-boegbeeld, beantwoordt De vragen van Proust. Wie is zij in het diepst van haar gedachten? ‘Ik heb lang een moeilijke relatie met mijn lichaam gehad. Ik was er ontzettend streng voor, en had een gruwelijk laag zelfbeeld. Het voorbije jaar is mijn lichaam erg veranderd.’ Lees het interview.

Jitske Van De Veire. Beeld © Stefaan Temmerman

19. Twee slachtoffers over het terreurproces: ‘In 2019 begaf mijn lichaam het. Ik krijg nu dagelijks met een infuus vocht en voeding’

Debbie Huyghe verloor haar zoon Bart bij de aanslagen. Katrijn Janssens stond in zijn buurt in de vertrekhal in Zaventem, maar bleef fysiek wel ongeschonden. Op het proces ontmoetten de vrouwen elkaar voor het eerst. ‘Ik zou blij moeten zijn dat ik er nog ben, maar dat ben ik niet.’ Lees het interview.

20. Herman Goossens: ‘De toekomst is onvoorspelbaar. Dat heb ik op de vreselijkste manier geleerd’

Waar is het misgelopen en wat valt er uit die ervaring te leren? Herman Goossens (65), micro­bioloog, trekt lessen uit de pandemie maar ook uit de dood van zijn zoon. ‘Het verdriet gaat niet weg, maar ik heb alles wat ik vond over zelfdoding verslonden. ­Kennis helpt mij.’ Lees het interview.

Herman Goossens. Beeld Bob Van Mol

Ze won een persprijs en ging Villa Politica presenteren. Maar in 2021 kreeg ook het vertrouwen in de politiek een deuk en was seksistisch gedrag van mannen volop in het nieuws. Goedele Devroy (53): ‘Als een vrouw haar mening geeft en op tafel slaat, is ze toch vlug een bitch.’ Lees het interview.

22. Marc Didden blikt terug op een leven vol film: ‘Misschien ben ik een sentimentele aap’

Als filmliefhebber schuimde hij honderd Brusselse bioscopen af. Als regisseur maakte hij Brussels by Night en Sailors Don’t Cry. Als docent scenarioschrijven onderwees hij Robin Pront, Kaat Beels en Jonas Govaerts. En als Humo-journalist interviewde hij Martin Scorsese en Woody Allen. In zijn nieuwe boek Over cinema kijkt Marc Didden terug op een leven vol film. Lees het interview.

23. Nobelprijswinnaar Literatuur Annie Ernaux: ‘Ik moet getuigen over wat ik hier op aarde beleef’

Feministisch Frans icoon, ‘koningin van de autofictie’ en seismografe van de naoorlogse samenleving. Met de bekroning van de 82-jarige Annie Ernaux met de Nobelprijs Literatuur slaat de jury een aantal vliegen in één klap. Ernaux is de zeventiende vrouwelijke winnares. Lees het interview.

24. Charlotte Vandermeersch: ‘Felix en ik willen het heel erg samen doen, maar wat betekent dat? Hoe vrij laat je elkaar daar dan in, ook op seksueel vlak?’

De acht bergen is niet alleen haar regiedebuut, ze verwerkte er ook een jeugdtrauma mee én redde haar relatie met coregisseur Felix Van Groeningen. Charlotte Vandermeersch (39) vertelt openhartig over liefde, vrijheid en ijskoude billen. ‘Ik leer nu pas boosheid te uiten.’ Lees het interview.

Charlotte Vandermeersch. Beeld Daniil Lavrovski

25. ‘De crisis begint te minderen, en dan staan ze daar, de achterafexperts’: Marc Van Ranst over twee jaar coronacrisis

‘Eind februari kunnen we versoepelen, denk ik.’ Twee jaar geleden werd de eerste coronabesmetting in België vastgesteld. Marc Van Ranst (56) streed al die tijd tegen het virus én tegen fake news. ‘Elke dag vergeleken worden met Stalin, dat raakt je.’ Lees het interview.

26. ‘Ik was een angstig kind. Nu nog: ik ben rap onder de indruk’: Sien Eggers over het eeuwig bange kind in haar

Sien Eggers (70) wekt dezer dagen filosofe en feministe Simone de Beauvoir weer tot leven. Een wonderlijke transformatie. ‘Ik heb beslist dat ik 120 jaar wil worden. Je moet een target durven te stellen.’ Lees het interview.

Sien Eggers. Beeld Stefaan Temmerman

27. Een interview met Stromae: ‘Nu is er balans in mijn leven, eigenlijk voor het eerst’

Met zijn comeback, live in het Franse tv-journaal, zijn optreden met Arno in de AB en zijn concert in Paleis 12 maakte hij een verpletterende indruk. Stromae is terug, en hoe. ‘Ik weet nu dat ik ook blije liedjes kan maken.’ Lees het interview.

28. Ruslandkenner Lien Verpoest: ‘In 2014 is alle ratio bij Poetin weggevallen’

Ze is geen oorlogsexpert. Ze kan wel duiden wat voorafging aan de huidige horror, en hoe Poetin niet de Sovjet-Unie terug wil, maar het imperium van de negentiende eeuw. Ruslandkenner Lien Verpoest (44): ‘In 2014 is alle ratio bij hem weggevallen.’ Lees het interview.

29. Tom Lanoye en Bruno De Wever: ‘Bij extreemrechts lopen niet toevallig verknipte nichten rond’

Tom Lanoye (63) vindt dat zijn collaboratieroman De draaischijf bij zijn drie beste boeken hoort. Historicus Bruno De Wever (62) heeft hem in elk geval niet op blunders betrapt. ‘In Vlaanderen groeide een tegencultuur die van daders slachtoffers maakte.’ Lees het interview.

Tom Lanoye en Bruno De Wever. Beeld Stefaan Temmerman

Het was al acht jaar geleden dat Flip Kowlier (45) nog eens een soloplaat maakte. Met September laat de West-Vlaming een nieuw arsenaal tongbrekers los op de wereld. ‘Het doet me plezier dat ik de weg heb geplaveid.’ Lees het interview.

31. Lia van Bekhoven: ‘Te veel mannen denken over zichzelf te moeten praten om een vrouw te imponeren’

In onze interviewreeks De vragen van Proust liet journalist Lia van Bekhoven (69) in haar ziel kijken. ‘Of ik nog verliefd zou kunnen worden? Ja, ik denk het wel. Ik zou niet meer kunnen samenwonen, dat niet.’ Lees het interview.

Lia Van Bekhoven. Beeld Stefaan Temmerman

32. Jonathan Holslag en Geert Mak over 100 dagen oorlog: ‘Ik zie het héél somber in met de huidige ‘terrasjesgeneratie’. Hoe leggen we mensen uit dat er moeilijke tijden aankomen?’

Terwijl Geert Mak en Jonathan Holslag met ­De Morgen spreken, neemt de EU ­in Brussel oliesancties tegen Poetin. Onvoldoende, vrezen ze allebei. ‘Als je de Russen wil pakken is er maar één manier: de gaspijplijn dicht, hun geldkraan.’ Lees het interview.

Geert Mak en Jonathan Holslag. Beeld Jan Mulders

33. ‘De wereldorde is grondig veranderd. We zijn definitief het Aziatische tijdperk binnengetreden’

Willy Claes (83), gewezen NAVO-secretaris-generaal en oud-minister van Buitenlandse Zaken, kent de interne keuken van het Kremlin en het Witte Huis als zijn broekzak: hij beseft na de Russische invasie in Oekraïne beter dan om het even wie dat een nieuwe wereldorde is aangebroken, met China en India aan de knoppen. Ook dichter bij huis rommelt het: ‘Destijds hadden we al genoeg problemen met een regering met drie partijen. Wat moet dat zijn met zeven partijen?’ Lees het interview.

34. Geneviève Lagravière na het proces-Fabre: ‘Als vrouw blijf je afgeschilderd worden als agressieve bitch’

‘In de open brief die hij liet voorlezen in de rechtbank wenste Jan Fabre ons ‘veel anarchie’ toe. Maar ik wens helemaal geen anarchie. Ik wens een basisrecht: veiligheid op de ­werkvloer.’ Danseres en actrice Geneviève Lagravière sluit het hoofdstuk Fabre af. Lees het interview.

35. Caroline Pauwels: ‘Het is echt niet zo dat ik vind dat ik nog van alles moet doen. Ik heb ook geen bucketlist of zo’

Caroline Pauwels mag dan noodgedwongen door ziekte gestopt zijn als VUB-rector, stilzitten is niets voor haar. Zo cureerde ze de expo Summertime, and the living is easy, die vandaag start in de Brusselse Schönfeld Gallery. Het werd zoals de titel verraadt een ‘zomerse’ expo, over de nood aan traagheid, vrouwen en vrolijkheid. ‘Ik ben heel intuïtief en impulsief te werk gegaan.’ Lees het interview.

Caroline Pauwels. Beeld caroline Pauwels

36. Yuval Noah Harari : ‘Dertig jaar hield Rusland zich koest omdat het een sterk Europa zag. Maar na brexit en Trump dacht Poetin: ik waag mijn kans’

Hoe kijkt de beroemde denker Yuval Noah Harari naar onze angst voor een allesvernietigende atoomoorlog, een klimaatcrisis en door technologische vooruitgang wegsmeltende vrijheid? ‘Poetin is helemaal niet op weg naar het ­herstel van het grote Russische Rijk. Hij zaait alleen maar zaadjes voor generatielange haat tussen Russen en Oekraïners. Dat is nieuw.’ Lees het interview.

37. ‘Jan Jambon noemt zichzelf een CEO: dat hij ons dan eerst eens als zijn aandeelhouders en niet als onnozelaars begint te zien’

Kamal Kharmach (31) trekt volle zalen met zijn eindejaarsconference en begin volgend jaar debuteert hij als quizmaster. Bovendien brengt hij als docent gemotiveerde jongelui de beginselen van de economie bij. Maar begin niet over de staat van dit land, of het kot is te klein. ‘Ik zeg het bij wijze van boutade, maar ik stem liever op Tom Van Grieken dan op Conner Rousseau.’ Lees het interview.

Kamal Kharmach. Beeld Rebecca Fertinel

Het crisisspook waart rond en juist nu komt de beroemde Franse econoom Thomas Piketty met een naar eigen zeggen optimistisch boek vol ideeën over meer gelijkheid. ‘Het gaat me niet om het herverdelen van geld. Het gaat om het herverdelen van macht.’ Lees het interview.

39. Evy Gruyaert: ‘Ik heb dokters al om drugs en morfine gevraagd om de pijn toch maar te stoppen’

Ook tv-presentatrice Evy Gruyaert was openhartig in De vragen van Proust. ‘Ik ben niet zwak, maar het vraagt zoveel energie om met die pijn om te gaan. Je kan je pink niet bewegen, je ogen niet openen, je ligt daar gewoon in een soort pijnlijk harnas waar je niet uit kan ontsnappen.’ Lees het interview.

Evy Gruyaert. Beeld Stefaan Temmerman

40. ‘Slimste mens’-finalist Liesbeth Van Impe: ‘Ik weet niet of je kanker kunt hebben zonder angst voor de dood, maar ík kan het niet’

Na de eerste opname van De slimste mens ter wereld kreeg Het Nieuwsblad-hoofdredactrice Liesbeth Van Impe (45) te horen dat haar borstkanker opnieuw de kop had opgestoken. In de weken tussen haar uitschakeling en de finale ging ze onder het mes. ‘Weet je welke vraag je nooit krijgt? ‘Ben je bang om dood te gaan?’ Daar fietsen we omheen als was het een vulkanische krater.’ Lees het interview.