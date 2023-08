De Morgen lanceert uitzendingskanaal op Instagram: een nieuwe manier om op de hoogte te blijven en het gesprek aan te gaan

Instagram is al langer een belangrijk kanaal voor De Morgen. Via @demorgen verspreidt ons onlineteam knappe beelden, nieuws, prikkelende meningen, maar ook sterke getuigenissen en verrassende journalistiek. Met succes: we worden bijna door 90.000 mensen gevolgd en we krijgen erg fijne reacties op wat we doen.

Vandaag zetten we een nieuwe stap op Instagram met de lancering van een uitzendingskanaal. Daarmee kunnen we berichten sturen naar ons publiek over nieuwe ontwikkelingen bij De Morgen.

Volgers kunnen niet rechtstreeks op die berichten antwoorden, maar kunnen wel reacties geven door middel van emoji’s. Dat lijkt een beetje op eenrichtingsverkeer, maar we willen het kanaal toch vooral gebruiken om ons publiek op een betere manier te betrekken bij onze journalistiek en om u een blik achter de schermen te gunnen.

Zo kunnen onze journalisten in het kanaal vertellen waarom ze bepaalde keuzes hebben gemaakt. Onze podcastmaker Dries kan het gebruiken om volgers te laten meestemmen over een geschikt onderwerp voor onze nieuwe Duidelijk-podcast. En onze digital creative Charlotte kan dankzij de community op Instagram beter op zoek gaan naar de meest relevante stemmen om aan het woord te laten in onze reportages, getuigenissen en andere artikelen.

We vinden het erg belangrijk om ons publiek zo goed mogelijk bij ons journalistiek werk te betrekken. We hopen dat dit een nieuwe, laagdrempelige manier wordt om dat te doen en we kijken uit naar de volgende ontwikkelingen.

Volg De Morgen op Instagram ›

Word lid van het uitzendingskanaal van De Morgen ›