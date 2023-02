Zijn aardbevingen te voorspellen? ‘Het beste wat je kunt doen is zorgen dat je voorbereid bent’

Nu het dodental en de schade in Turkije en Syrië blijven oplopen, rijst de vraag of wetenschappers dit soort enorme aardschokken van tevoren kunnen zien aankomen. ‘Het beste wat we kunnen doen, is zorgen dat we zo veilig mogelijk kunnen schuilen.’

Het dodental van de twee zware aardbevingen in de nacht van zondag op maandag in Turkije en Syrië wordt inmiddels geschat op ruim vijfduizend en zal waarschijnlijk nog verder oplopen. Het is ijskoud buiten, maar mensen durven nauwelijks te schuilen uit angst voor verdere naschokken en instortingen. Zou het niet prettig zijn als we dit soort aardbevingen kunnen zien aankomen? Zelfverklaard planetair onderzoeker Frank Hoogerbeets denkt dat hij dat kan. Hij ‘voorspelde’ op 3 februari op Twitter dat een aardbeving van 7.5 op de schaal van Richter ‘vroeg of laat’ in het zwaar getroffen gebied zou plaatsvinden. Hoe bijzonder is zijn voorspelling?

Geoloog Douwe van Hinsbergen (Universiteit Utrecht) is voorzichtig: “Dat de Oost-Anatolische breuk zeer actief en gevaarlijk is, was geen geheim. Dit is een tektonische plaatgrens en er zijn altijd zware aardbeving te verwachten. Dus dat deze voorspelling een keer uitkomt, is geen verrassing. Durft deze meneer ook regeringen te adviseren wanneer ze volledige steden moeten ontruimen? Zo niet, dan doet hij niks anders dan wat geologen al jaren doen: waarschuwen waar grote bevingen kunnen plaatsvinden.”

Ingewikkeld verhaal

Wanneer een regio door een aardbeving wordt getroffen, hangt af van hoe stukken gesteente in een breuk tegen elkaar aan liggen, hoe sterk het gesteente is en hoe groot de spanning is die erop staat. Dat wordt zo’n ingewikkeld verhaal dat we waarschijnlijk nooit het precieze moment zullen kunnen voorspellen. Van Hinsbergen: “En denk je eens in dat we dat wél kunnen. Stel dat ik zeg dat er morgenmiddag om één uur een aardbeving van 7 op de schaal van Richter zal plaatsvinden in een bepaalde wereldstad. Dan slaan er miljoenen mensen in paniek op de vlucht. Ik denk niet dat dat een oplossing zou zijn.”

Gelukkig weten we al decennia hoe je wél levens kunt redden. Je kunt inschatten hoe zwaar een beving in een breukgebied kan worden en daar je gebouwen op afstemmen. Van Hinsbergen: “Bij de aardbeving van Fukushima van 2011, met die enorme tsunami, zagen we niet hele straten met flatgebouwen als kaartenhuizen instorten, zoals we nu in Turkije zien. Er zullen ongetwijfeld verschillen zijn tussen die voorbeelden, maar het is mogelijk om gebouwen aardbevingsbestendiger te maken. Het beste wat we tegen aardbevingen kunnen doen, is zorgen dat we zo veilig mogelijk kunnen schuilen.”

Loopt Istanbul nu gevaar? Kan na deze bevingen in de Oost-Anatolische Breuk ook de Noord-Anatolische Breuk actief worden, zoals een enkele wetenschapper denkt ? Van Hinsbergen: “De Noord-Anatolische Breuk is de plaatgrens tussen Anatolië en Europa, de Oost-Anatolische Breuk staat daar los van; die loopt tussen de Arabische en de Anatolische plaat. Maar het veilige antwoord op deze vraag is altijd ‘ja’. Zorg dat je er zo goed mogelijk klaar voor bent.” Het is onduidelijk of Turkije dat is. Na de aardbeving van Izmit van 1999 zijn de bouwvoorschriften aangescherpt, en in 2018 nog eens. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen welke van de ingestorte gebouwen van vóór en ná 1999 zijn. Van Hinsbergen: “Ik hoop dat dat zal uitwijzen dat de recentere gebouwen aardbevingsbestendiger zijn gebleken. Dan zijn we op de goede weg.”