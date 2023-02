Turkse regering kijkt met lede ogen naar de snelheid waarmee deze Turkse rocker hulp bood en hoeveel geld hij inzamelt

Haluk Levent is een van de grote namen van de Anatolische rock. Met zijn organisatie Ahbap bracht hij sneller dan de overheid hulp in het Turkse aardbevingsgebied op gang. De donaties stroomden binnen, wat leidde tot scheve gezichten in regeringskringen.

Haluk steelt de show. Terwijl de Turkse reddingsdiensten in de eerste dagen na de aardbeving soms een modderfiguur sloegen door veel te laat te arriveren, veroverde rockzanger Haluk Levent de harten van het Turkse publiek door met zijn organisatie van vrijwilligers ogenblikkelijk ter plekke te zijn en hulp te bieden. Donaties voor zijn niet-gouvernementele organisatie Ahbap stroomden binnen.

Dat leidde tot scheve gezichten bij sommigen in de regering. Levent, die met de daadkracht en snelheid van een Superman was uitgevlogen naar de rampgebieden, wekt met zijn organisatie meer vertrouwen dan Afad, de officiële hulp- en reddingsdienst. Turkse burgers trokken na die noodlottige 6 februari ogenblikkelijk massaal de beurs, maar een groot deel van de donaties ging naar Ahbap, niet naar Afad of de Rode Halve Maan.

In het gepolariseerde Turkije krijgt zoiets al snel een politieke dimensie. Over drie maanden zijn er verkiezingen. De regering van president Recep Tayyip Erdogan is er alles aan gelegen de campagne in te gaan als de partij die erin slaagde het getormenteerde Turkse volk kundig door deze ellendige periode te slepen. Het succes en de populariteit van Levents hulptroepen kunnen daar afbreuk aan doen, ook al is dat vermoedelijk geenszins zijn bedoeling.

Maatschappelijke betrokkenheid

De 54-jarige Haluk Levent is een van de grote namen van de Anatolische rock. In de jaren negentig zette hij zich op de kaart met enkele succesvolle albums, zoals Bir Gece Vakti (‘Op Een Nacht’, 1995). Toen al toonde hij maatschappelijke betrokkenheid. Ook na de aardbeving van 1999 bij Izmit was hij actief als hulpverlener en fondsenwerver, zij het op individuele basis.

In 2017 richtte Levent het Anatolisch Platform voor Volk en Vrede op. De afkorting Ahbap betekent ‘maatje’ in het Turks. Ahbap zet zich in voor een reeks sociale doelen, met de nadruk op duurzaamheid. De doelstelling is volgens de website ‘hulp te bieden, in natura en in geld, aan mensen in nood, de solidariteit in de samenleving te versterken en te helpen een samenleving te creëren die bestaat uit goede mensen’.

Bij de Turkse bevolking raakte dat een snaar. Bij de jaarlijkse peiling van bureau Ipsos-MediaCat naar ‘de betrouwbaarste Turken’ staat Levent al vier jaar bovenaan. Op Twitter heeft hij tegen de acht miljoen volgers.

Ahbap is actief in bijna zeventig steden en beschikt over zo’n 300.000 vrijwilligers. Al snel na de ramp rukten zij uit naar zwaar getroffen steden als Antakya, Kahramanmaras en Adiyaman. Terwijl op sociale media het radeloze ongenoegen aanzwol over de trage reactie van Afad en het Turkse leger, was op video te zien hoe Levent en zijn mensen tussen de puinhopen liepen en zorgden voor dekens, tenten, water, voedsel, medicijnen en toiletten. De kritiek op de regering werd daardoor alleen maar groter.

Trollenleger op sociale media

Toen zelfs Madonna op Twitter opriep toch vooral te doneren aan Ahbap, kwamen de tegenkrachten in het geweer. Een trollenleger op sociale media begon Levent verdacht te maken en in regeringsgezinde media werd laatdunkend over de rockzanger gesproken. ‘Ik heb twee provincies in het rampgebied bezocht’, schreef journalist Huseyin Karagoz van de krant Yeni Safak. ‘Ik heb daar allerlei hulpteams gezien. Maar geen Ahbap.’

Waarop Kemal Kiliçdaroglu, leider van de oppositiepartij CHP en mogelijk tegenkandidaat van Erdogan in de presidentsverkiezingen, het voor Levent opnam. De zanger is doelwit van een ‘lastercampagne’, zei hij. Erhan Usta, vicevoorzitter van de centrumrechtse oppositiepartij Iyi, stelde dat het hoofd van staatshulpdienst Afad, Ismail Palakoglu, alleen een religieuze opleiding heeft en dus niet geschikt is voor zijn werk.

Zo dreigde Levent onderdeel te worden van de politieke schermutseling waarin de natuurramp heeft geresulteerd. De oppositie verwijt de regering niet alleen dat de hulp te laat op gang kwam (wat Erdogan maandag overigens heeft toegegeven), maar ook dat ze verantwoordelijk is voor het feit dat veel gebouwen niet bestand waren tegen de aardschok. Bij bouwprojecten van bevriende projectontwikkelaars zou vaak een oogje toe zijn geknepen, en met ‘bouwamnesties’ konden aannemers na het betalen van een boete hun clandestien gebouwde pand gewoon laten staan, met alle risico’s van dien. De AKP-regering zou zo goede sier hebben gemaakt met indrukwekkende bouwcijfers.

Ramp politiseert

Voor de regeringsgezinde pers was dit reden dagelijks op te roepen tot ‘nationale eenheid’. Met andere woorden: alle hens aan dek, het is nu niet het moment om kritiek te leveren op de regering. In de krant Daily Sabah schreef columnist Burhanettin Duran, tevens adviseur van Erdogan, column na column met de strekking: schandalig dat de oppositie de ramp politiseert. ‘De mensen die de aardbeving meteen tot onderwerp van ideologische competitie maakten, lijden aan een diepe morele crisis.’

Haluk Levent wilde kennelijk niet betrokken worden in dit politieke steekspel en gooide olie op de golven. ‘Verzet je tegen degenen die ons werk willen verstoren’, schreef hij op Twitter. ‘Ik wil één zin: zowel Afad als ons Ahbap!’

Een aantal collegamuzikanten viel hem bij, meldt Middle East Eye. Al spoedig was ‘Afad is van ons, net als Ahbap’ trending op Twitter. Sindsdien is de tweespalt rond de rockzanger weggeëbd.