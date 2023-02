Tientallen Belgische inzamelacties na aardbeving in Syrië en Turkije: ‘Plots hoorde ik dat mijn familie niet meer bestaat’

In heel België starten vrijwilligers solidariteitsacties op voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. De goede intenties zijn onmiskenbaar. Al blijft het voer voor discussie hoe effectief bepaalde acties zijn, en of beide landen evenveel geld krijgen.

“We hadden oorspronkelijk tien vrachtwagens gereserveerd, maar dat bleek niet genoeg om alles op te bergen.” In een loods in de Antwerpse haven probeert Sinem Öztürk donderdagmiddag orde te scheppen in de chaos. Op normale weekdagen werkt ze als planner voor ACT Transport & Logistics, maar sinds maandag is ze een aanspreekpunt voor de honderden vrijwilligers die in het depot van het bedrijf aan de slag zijn. Verwonderd wandelt ze langs de overvolle zakken met kledingstukken, de dozen met schoonmaakproducten en enkele stroomgenerators.

Alle spullen zijn donaties van vrijwilligers en vertrekken zondagmiddag nog naar Turkije. Na de aardbeving van vorig weekend werden daar en in Syrië al meer dan 20.000 doden en 75.000 gewonden geteld. Duizenden mensen liggen nog onder het puin. “De ouders, broers en zussen van een van onze chauffeurs wonen in het rampgebied”, zegt Öztürk. Haar collega vertrok maandag al naar Turkije, maar liet woensdag weten dat geen van zijn familieleden gered kon worden. “Het komt dichterbij als je weet wie de slachtoffers van zo’n ramp zijn.”

Het leeuwendeel van de vrijwilligers die met dozen sjouwen, heeft geen directe link met slachtoffers. Heel wat Turkse migranten vertellen wel dat ze meeleven met het land van hun (groot)ouders, anderen zien de solidariteitsactie dan weer als een kans om niet machteloos naar nieuwsuitzendingen te hoeven kijken.

“Ik schaam me om iets warms te drinken of om een deken te nemen terwijl slachtoffers in zulke omstandigheden leven”, vertelt Rukiye Kishan (28). Instinctief wilde ze graag naar Turkije vertrekken om er zelf de handen uit de mouwen te steken, maar ze vreest dat het zonder medische of technische scholing niet mogelijk is om ter plekke een wezenlijk verschil te maken. Als vrijwilliger sorteert ze daarom welke spullen richting Turkije kunnen vertrekken en welke verkocht worden aan de kringloopwinkel. De ruimte in de vrachtwagens is immers beperkt en de financiële middelen kunnen later nog van pas komen om slachtoffers te ondersteunen. “Ik vrees dat Turkije dertig jaar terug in de tijd gekatapulteerd is. De schade is nog veel groter dan wat media momenteel kunnen tonen”, zegt Kishan.

Inzamelactie van hulpgoederen in de Turkse moskee in Berchem. Beeld Tim Dirven

Na de aardbeving werden in heel België tientallen soortgelijke hulpacties op poten gezet, vaak door moskeeën die een grote Turkse of Syrische achterban hebben. Via het project van de Selimiye-moskee in Heusden-Zolder werden zo twee volgeladen vrachtwagens richting Turkije gestuurd. De actie biedt voorzitter Erkan Konak troost, want zelf beleeft hij bange uren. Twee weken geleden at hij nog samen met zijn vriend Taha in Istanboel, nu ligt de man hoogstwaarschijnlijk onder de brokstukken van een ingestort appartementsgebouw in de zuidelijke stad Hatay.

Via Twitter volgt Konak reddingswerkers die voortdurend over het puin lopen en hulpkreten proberen te horen, maar tot nog toe liep er geen verlossend nieuws binnen. Hoewel hij blij is dat hij via de hulpactie een verschil kan maken, stoot de solidariteit ook op praktische beperkingen. “We stopten woensdag al met spullen aan te nemen omdat er geen plaats meer was in de vrachtwagens. Nu bekijken we welke behoeftes er nog zijn”, zegt Konak.

De logistieke uitdagingen zijn herkenbaar voor voorzitter van de Berchemse Selimiye-moskee Unal Palit (50). Als coördinator van een grote inzamelactie ontdekte hij dat een vrachtwagen volladen met hulpgoederen klein bier is vergeleken met de opdracht om die spullen vervolgens snel naar het rampgebied te brengen. De jongerenwerking van zijn moskee belt al sinds maandag naar Belgische transportbedrijven met de vraag om gratis vrachtwagens ter beschikking te stellen en ermee naar de Turkse grens te rijden.

Unal Palit, voorzitter van de Berchemse Selimiye-moskee. De opeengestapelde verhuisdozen bereiken het plafond van zijn moskee. Beeld Tim Dirven

Voor de zeventien vrachtwagens die al vertrokken, hoefde Palit daarom niets te betalen. “Dat reservoir raakt wel uitgeput. Daarom proberen we nu mensen te vinden die hun diensten willen aanbieden en voor wie we enkel de reële kosten moeten betalen.” Terwijl hij door zijn tot voorraadkamer omgebouwde moskee loopt, wordt duidelijk hoe groot de nood aan extra vrachtwagens of containers is. De opeengestapelde verhuisdozen bereiken het plafond en verschillende andere vzw’s uit de buurt brengen nog meer spullen. “Zij zamelen ook geld in, maar ik weet niet wat daarmee gebeurt”, zegt Palit. “Eigenlijk zouden zij ook een bijdrage moeten betalen voor het transport, want nu komt die verantwoordelijkheid volledig bij ons terecht.”

Syrische noden

Net als veel andere lokale verenigingen richt de actie van de Berchemse moskee zich in de eerste plaats op Turkse slachtoffers. Het noorden van Syrië werd nochtans ook bijzonder zwaar getroffen door de aardbeving, maar het is een stuk minder vanzelfsprekend om goederen naar oorlogsgebied te verschepen. Zelfs de internationale noodhulp komt maar moeilijk op gang en dat zet kwaad bloed bij de Syrische gemeenschap in ons land.

“Mensen zitten vast onder het puin, maar er zijn amper graafmachines om ze te bevrijden. Wie het overleefd heeft, slaapt in de vrieskou”, zegt Amina Bilal (23) uit Scherpenheuvel. Een groot deel van haar familie aan moeders kant woont in Jinderes, een stad in het noordwesten van Syrië waarvan een groot deel verwoest werd door de aardbeving. De student rechten aan de VUB hoopte om tijdens haar lesvrije week op adem te komen na een stresserende examenperiode, maar uiteindelijk wachtte ze dagenlang in spanning op een teken van leven van haar geliefden. Met lange tussenpozen kreeg ze berichten over het lot van haar familie en de balans opmaken valt haar zwaar. Acht familieleden, onder wie een twee maanden oude baby en een kind van 3, stierven toen hun huizen instortten. Tien anderen raakten gewond. “Mijn neefje van 10 heeft zijn nek gebroken en ligt in het ziekenhuis, maar er zijn geen middelen om hem daar te verzorgen. De verstuurde hulpmiddelen komen momenteel totaal niet terecht bij wie het nodig heeft. En over twee weken is het te laat om nog iets te doen.”

Syrië steunen is misschien moeilijk, maar niet onmogelijk. Naast de fondsenwervingen van erkende organisaties als Artsen Zonder Grenzen of Caritas International proberen Syrische Belgen zelf middelen in te zamelen om hun geliefden in de streek te ondersteunen. Een groot deel van de familie van Wasem (26) uit Gent woont zo in Aleppo, een oppositiegebied waar president Bashar al-Assad amper hulp toelaat.

Beeld Tim Dirven

De bloedverwanten van de Gentenaar overleefden de aardbeving, maar de noden in de streek zijn groot. Daarom probeert hij samen met zijn vrouw Joëlle (28) geld in te zamelen voor zijn schoonbroer. Hij woont namelijk nog steeds in Aleppo en controleert als burgerlijk ingenieur of gebouwen veilig genoeg zijn om er de vele daklozen in onder te brengen. Door de middelen rechtstreeks naar een bekende in de regio te sturen, wil het koppel vermijden dat bendes of de overheid een deel van de opbrengst afromen. “Iedereen in Aleppo helpt elkaar. Van de overheid wordt niets verwacht, de staatstelevisie zendt nog steeds komedies uit”, zegt Wasem. De kleinschalige fondsenwerving kan dat gebrek aan actie weliswaar niet oplossen, maar wel een oplossing bieden voor enkele concrete noden van slachtoffers.

De aandacht voor Turkije zit Bilal ook dwars omdat het land een steeds forsere migratiepolitiek voert. Verschillende familieleden probeerden uit Syrië weg te vluchten, maar werden door de Turkse politie weggestuurd. Bilal kan niet anders dan zich de vraag stellen of ze nog zouden leven als ze niet opnieuw in de instabiele huizen van het oorlogsgebied waren gaan wonen. “Iedereen in Jinderes kent elkaar, de mensen daar waren mijn broers en zussen. Nu heb ik plots gehoord dat mijn familie niet meer bestaat. Als we de politiek in deze situatie niet aan de kant schuiven en voor menselijkheid kiezen, wanneer dan wel? Onschuldige mensen mogen hier niet de prijs voor betalen.” Ze vreest daarbij dat het geld van regeringen niet in de juiste handen terechtkomt.

Het punt dat Bilal maakt, is niet geheel onterecht. Een disproportioneel groot deel van de aandacht bij hulpacties gaat naar de situatie in Turkije, en de Syriërs worden andermaal de dupe van een wreed politiek strategospel. Als buitenstaander is het bij het bezoek aan de Antwerpse loods bovendien moeilijk om te begrijpen waartoe bepaalde donaties precies moeten dienen. Ingezamelde kledingstukken die even afgedragen als zomers zijn, komen immers weinig van pas in een rampgebied waar het momenteel vriest.

Toch is het moeilijk om niet geraakt te worden door het bonte allegaartje van vrijwilligers die met kartonnen koffiebekers en snacks in de hand een poging doen om een verschil te maken voor de slachtoffers van de aardbeving. “Het doet er niet toe of je zelf ooit in het rampgebied woonde of er mensen kent. Iedereen die hier komt, werkt even hard en is tijdelijk familie van elkaar”, zegt een vrijwilliger. Waarop hij een teug van zijn lauwe koffie neemt en weer aan de slag gaat.