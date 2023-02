Slachtoffers van aardbeving maken kans op sneller visum

“Iedereen heeft de beelden gezien van de verwoestende aardbeving”, zegt De Moor in een mededeling. “Heel wat Belgen hebben familie in de getroffen regio’s en willen hun familieleden graag helpen. Zij kijken hoe ze familieleden bij hen thuis kunnen opvangen. Ik heb daarom de opdracht gegeven aan DVZ om visumaanvragen voor mensen uit de getroffen regio’s sneller te behandelen. Op die manier helpen we families die te hulp willen schieten.”

Buitenlandse zaken probeert intussen nog altijd 24 Belgen te bereiken. Het gaat om 23 landgenoten in Turkije en één in Syrië. De lokale politie tracht in België contact op te nemen met hun familieleden. Als zij wel iets gehoord hebben, kunnen de vermisten van de lijst gehaald worden. In de voorbije 24 uur konden zo vijf namen geschrapt worden.

Het werkelijke aantal Belgische vermisten kan echter nog hoger liggen omdat niet iedereen zich registreert bij een ambassade of consulaat.