Zonnepanelen breken alle records

"Als het warmer is dan 25 graden, daalt de efficiëntie van je paneel met 0,4 procent per extra graad. Door de hitte gaat de aansluitkast wat uitzetten, en is het contact niet meer wat het zou moeten zijn. De afgelopen dagen zijn we dus 2,5 à 3 procent rendement verloren."



Records verbroken

Toch heeft de zonne-energieproductie alle records gebroken de afgelopen dagen. "Vooral op vrijdag", zegt Polfliet. "Toen had de hitte zijn hoogtepunt nog niet bereikt en hadden we pieken tot 2.256 megawatt. Dat is meer dan de twee grootste kernreactoren in ons land samen. Doel 4 en Tihange 3 wekken elk zo'n duizend megawatt op."



Kwart van alle energie uit de zon

Er was op dat piekmoment een totaal verbruik van zo'n 8.200 megawatt in Vlaanderen. "De gezinnen en bedrijven haalden dus een kwart van alle energie uit de zon", zegt Polfliet. "Dat is indrukwekkend. In Duitsland zitten ze boven de 30 procent, maar na Duitsland heeft Vlaanderen het meeste aantal zonnepanelen per inwoner."