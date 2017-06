Wetenschappers activeren slapende immuuncellen om beenmergkanker te bestrijden

"Hoe ouder we worden, hoe meer vetten zich opstapelen in ons beenmerg", schetst professor Dirk Elewaut (VIB-UGent en UZ Gent). "Die toename gaat gepaard met een hoger risico op 'multipel myeloom', een moeilijk te behandelen vorm van beenmergkanker."



Eerder ontdekte zijn team hoe leptine, een hormoon geproduceerd door vetcellen, het natuurlijk afweersysteem tegen kanker ondermijnt. "Door dit hormoon te blokkeren, konden de immuuncellen opnieuw volop hun werk doen."



'Patrouilleren'

Samen met wetenschappers van de VUB richtte profesor Elewaut zijn pijlen op een type witte bloedcellen (NKT-cellen) die continu 'patrouilleren' in het lichaam. "Bepaalde immuuntherapieën stimuleren deze cellen, waarna ze krachtige stoffen afscheiden die de strijd aanknopen met kanker. Na de initiële stimulatie komen de NKT-cellen echter in een soort slaapstand terecht. Dat blokkeert hun tumorbestrijdend vermogen, wat vooral problematisch is bij patiënten die bijkomende behandelingen nodig hebben."



Professor Elewaut slaagde erin om die "slaapstand" te doorbreken. "Dat deden we door de werking van leptine te doorbreken, een hormoon dat de NKT-cellen onderdrukt."



De studie opent nieuwe perspectieven voor immunotheraptie. "We zullen dit spoor volop verder verkennen en het door ons ontdekte mechanisme aftoetsen bij verschillende vormen van kanker. We hebben alvast goede hoop dat we nieuwe inzichten zullen opdoen die kunnen bijdragen tot nieuwe therapieën", besluit professor Elewaut.