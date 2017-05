Voor het eerst in decennia weer jachtluipaarden in Malawi

Jachtluipaarden zijn al twintig jaar niet meer gespot in het wild in Malawi, en in het natuurpark Liwonde zijn ze zelfs al bijna een eeuw verdwenen. Maar het park heeft nu opnieuw twee mannetjes en twee wijfjes, die het begin moeten vormen van een nieuwe populatie. De dieren zijn overgevlogen vanuit Zuid-Afrika door organisatie Africa Parks.

De dieren verblijven eerst tijdelijk in afgesloten gebieden om zich aan te passen. Als alles goed gaat, worden ze in het grotere park vrijgelaten. Verwacht wordt dat ze het goed zullen doen in Liwonde, omdat de habitat er optimaal is en er heel wat prooidieren voorhanden zijn.

"Grote roofdieren zoals jachtluipaarden spelen een cruciale rol in de Afrikaanse ecosystemen, maar ze zijn over het hele continent bedreigd", zegt Craig Reid, coördinator van het Liwonde Nationaal Park. "Malawi maakt goede vorderingen wat de bescherming van wild betreft. De herintroductie van het jachtluipaard is historisch voor het land en luidt een nieuw tijdperk voor het park in."