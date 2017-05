Vandaag wisselvallig met buien, maar maandag opnieuw 25 graden!

Vanavond en vannacht klaart het verder uit en krijgen we rustig weer met weinig of geen bewolking. De temperaturen dalen tot 4 à 5 graden in de Ardennen en tot 6 à 9 graden in Laag- en Midden-België.



Morgen blijft het zo goed als droog en zijn er eerst brede opklaringen. In de loop van de dag ontwikkelt er zich in het binnenland meer bewolking maar het blijft droog. Aan de kust is het overwegend zonnig. De maxima liggen tussen 17 graden in Hoog-België en 20 of 21 graden in het centrum van het land.



Maandag blijft het overdag droog en wordt het zonnig met hoge sluierbewolking. Het wordt daarbij ook warm met maxima van 20 graden in Hoog-België tot 25 graden in de Kempen. De wind waait matig uit zuidoostelijke richting. In de loop van de avond en de nacht is er kans op een regen- of onweersbui.



Dinsdag wordt het licht wisselvallig met in het binnenland kans op enkele buien.