Vandaag stralende zomerdag, weekend koeler en bewolkt

De laatste werkdag van de week begint zonnig, maar daarna verschijnen er stapelwolken, die in de namiddag op sommige plaatsen uit kunnen groeien tot buien. Vooral in het zuiden van het land kunnen de buien ontstaan. Lokaal is er ook wat onweer mogelijk. De maxima liggen tussen 22 graden in de Hoge Venen en lokaal 29 graden in de Kempen. Aan de kust bereiken we temperaturen tot 24 graden, en in het centrum liggen de maxima rond 26 of 27 graden. Dat meldt het KMI.

's Avonds zijn er plaatselijk nog enkele (onweers)buien. Op andere plaatsen gaat het klimaat resoluut niet akkoord met de neerslag en blijft het droog met opklaringen.



In de loop van de nacht neemt de bewolking toe vanuit het westen met de nadering van een regenen buienzone. De kans op onweer blijft bestaan. De minima liggen tussen 14 en 18 graden.



Morgen is er overal vrij veel bewolking. Vooral in het oostelijk gedeelte van het land kunnen er buien, mogelijk vergezeld van onweer, zijn. In de loop van de dag neemt de buienneiging overal af en verschijnen er vooral in het westen opklaringen. De maxima liggen tussen 19 graden aan zee en in de Ardennen en 21 tot 24 graden elders.



Zondag blijft het droog droog met opklaringen en maxima rond 21 graden. Maandag is er toenemende bewolking met kans op neerslag. De maximumtemperatuur schommelt rond 20 graden, net als dinsdag en woensdag. Donderdag wordt het opnieuw warme, tot 28 graden in Brussel.