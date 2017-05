Unieke gemuteerde slak geraakt niet aan lief

In tegenstelling tot normale slakken met een rechtsgedraaid schild, bevinden de geslachtsdelen van Jeremy zich aan de linkerkant, waardoor de slak zich enkel kan voortplanten met linkshandige slakken. De wetenschappers probeerden om via de hashtag #snaillove Jeremy aan een lief te helpen, zodat ze de nakomelingen uitgebreid konden bestuderen. Toch draaiden die pogingen op niets uit. Zo bleek Jeremy geen interesse te tonen in zijn mogelijke partners, Tommy en Lefty. Die gingen er dan maar met elkaar vandoor en zorgden voor 170 nakomelingen.

Maar in tegenstelling tot wat de wetenschappers hoopten, hadden alle slakjes een rechtsgedraaid schild. De zoektocht naar een mogelijke partner voor Jeremy gaat dus verder.