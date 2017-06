Reizen Waes mist effect niet en tilt 'Hongersnood 12-12' boven 11 miljoen euro

Share "Tom Waes is erin geslaagd om op 45 minuten tijd alles samen te vatten waar wij dagelijks voor werken"

Ongeveer 800.000 mensen keken rechtstreeks naar het programma. Meteen na de uitzending zijn de giften 'gevoelig' gestegen. Vandaag staat de teller op 11.140.000 euro (8.930.000 rechtstreeks op de 12-12 rekening en 2.210.000 via de rekeningen van de lidorganisaties). Met de steun van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander Decroo meegeteld, komt het totaal op 20.580.000 euro.



Een zeer goed resultaat, aldus het consortium. Naast de financiële impact, is de uitzending er ook in geslaagd om de thema's van vluchtelingen, honger en hulpverlening onder de aandacht te brengen. "Tom Waes is erin geslaagd om op 45 minuten tijd alles samen te vatten waar wij dagelijks voor werken. Een schrijnend verhaal, maar tegelijk ook hoopvol en alles behalve het scenario van de druppel op een hete plaat", aldus Erik Todts, directeur van het Consortium 12-12.