Rechtstreeks verband tussen fijnstof en hartschade

Europese doelstelling te laag

De gemiddelde jaarlijkse blootstelling aan PM2.5-fijnstofdeeltjes in Groot-Brittannië is ongeveer 10 microgram per kubieke meter. "Dat is ver onder de Europese doelstelling van 25 microgram per kubieke meter en toch zien we nog steeds schadelijke effecten. Dat geeft aan dat de huidige doelstelling niet veilig is en verlaagd zou moeten worden."