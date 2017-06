KMI waarschuwt voor zorgwekkende droogte

In het referentiemeetpunt in Ukkel werd de afgelopen lente (maart tot mei) slechts 108,0 millimeter neerslag geregistreerd. Dat is minder dan 60 procent van de normale waarde voor dit seizoen (187,8 mm). Deze 3 lentemaanden passen in een lange reeks van maanden die in juli 2016 begon, die bijna allemaal een neerslagtekort kenden. In totaal viel er deze elf laatste maanden slechts 506,7 mm, of 65 pct van de normale waarde (781,0 mm). In de rest van het land werden eveneens lage neerslagtotalen geregistreerd, maar met verschillende intensiteiten, afhankelijk van de lokale geografie.



Natte eerste helft van 2016

Omdat de eerste helft van 2016 zeer nat was, wat heeft bijgedragen tot de aanvulling van de grondwaterstand, zijn de schadelijke effecten van de droogte op de ondergrondse waterreserveres tot nu toe wel vrij beperkt gebleven, aldus het KMI. Het ziet er volgens de momenteel beschikbare informatie echter niet naar uit dat de neerslag die in de nabije toekomst kan vallen ervoor gaat zorgen dat het gecumuleerde neerslagtekort snel weggewerkt zal worden.



Na het natte en winderige intermezzo van deze eerste juni-dagen, vertonen de voorspellingen voor de volgende veertien dagen een redelijk snelle terugkeer van eerder stabiel en droog weer onder invloed van een hogedrukgebied dat zich regelmatig in de omgeving van ons land zal ophouden. Volgend weekend zouden de maximumtemperaturen tijdelijk tot boven 25°C kunnen klimmen.



Warmere zomer dan normaal

Het KMI wijst er nog op dat het weer op langere termijn veel moeilijker te voorspellen is. De modellen voor de seizoensvoorspellingen voorzien een zomer die warmer zal zijn dan normaal, maar voor de neerslag valt er momenteel nog geen enkele tendens te bespeuren, klinkt het.