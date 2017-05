Klimaatopwarming kleurt Antarctica stilaan groen

Het bekende witte landschap zal in de toekomst almaar groener kleuren, dat melden Britse wetenschappers. Ze onderzochten de mosbanken op het continent en ontdekten dat de planten zich vier tot vijf keer sneller ontwikkelden dan vijftig jaar geleden. Volledig groen zal Antarctica wel niet worden, aldus Matt Amesbury, onderzoeker aan de Britse universiteit in Exeter. "De veranderingen kunnen gelinkt worden aan andere processen die zich momenteel afspelen op het continent, meer bepaald het krimpen van de gletsjers waardoor stukken land vrijkomen. Die plaats nemen mossen maar al te graag in", verklaart Amesbury.

Tijdens de studie onderzochten drie Britse universiteiten en het Brits onderzoekscentrum op Antarctica vijf bodemstalen afkomstig uit drie delen van het eiland. Dankzij een analyse van de bovenste 20cm van de bodem, konden onderzoekers de veranderingen die zich over de laatste 150 jaar hebben voorgedaan in kaart brengen. Daarbij kregen ze onder meer informatie over de hoeveelheid mos, de snelheid waarmee dat mos groeit en de verschillende microbepopulaties op Antarctica. In totaal zou zo'n 0,3 procent van Antartica bestaan uit mossen.

Volgens het onderzoek zou de snelheid waarmee de mossen groeien bepaald worden door de temperatuurstijging. Al hangt die snelheid ook af van de vochtigheid van de bodem. Niet alle plaatsen op Antarctica zijn namelijk even vochtig, waardoor de fotosynthese van mossen al dan niet trager op gang komt. Verder blijkt ook dat de temperatuurstijging het ecosysteem kan veranderen, waardoor nieuwe soorten zich op Antarctica kunnen vestigen. Daardoor zou het ijslandschap volgens Thomas Roland, een Britse onderzoeker van de universiteit van Exeter, nog verder transformeren.