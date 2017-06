India schiet succesvol raket in baan om de aarde

Het ging om de tweede test van een raket van het type GSLV-Mk III, waarmee India over enkele jaren als vierde land een astronaut in een zelf ontwikkeld ruimtevaartuig in het heelal wil brengen. In december 2014 had het Indiase ruimteagentschap ISRO al een capsule voor de bemande ruimtevluchten in het heelal afgevuurd, maar zonder astronaut. De raket wordt voortgestuwd door een cryogene motor.