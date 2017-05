Hevige buien op komst in West-Vlaanderen: "Genoeg regen voor tien dagen"

De komende uren moet het westen van België rekening houden met een pittige regenzone die gepaard kan gaan met donder en bliksem. Elders in de Benelux blijft het op enkele lokale buien na meestal droog, aldus Noodweer Benelux.



Weermodellen simuleren vooral grote neerslaghoeveelheden over het noordwesten van Frankrijk en de Noordzee. Het is niet uitgesloten dat het uiterste westen van België ook de volle laag zal krijgen. Zo moet ook de provincie West-Vlaanderen deze avond en nacht rekening houden met matige tot hevige regenval.



Elders blijft het, door de positie van het lagedrukgebied vanavond en vannacht, meestal droog. De temperaturen schommelen tegen middernacht nog rond de zestien graden Celsius. In het tweede deel van de nacht nadert koudere lucht. Tegen de ochtend duidt de thermometer zo'n 12°C aan. De wind waait meestal zwak uit veranderlijke richtingen. De (onweers)buien kunnen gepaard gaan met enkele hevige windstoten.



Voor wie het onweer live wil volgen: bekijk hier de kaart.