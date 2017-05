Het wordt opnieuw tropisch warm, kans op onweer

Vanavond en in de nacht van zondag op maandag sterven de regen- en onweersbuien grotendeels uit en komen er meer en meer opklaringen. In het westen is er in het tweede deel van de nacht opnieuw een regen- of onweersbui mogelijk. De minima liggen tussen 15 en 19 graden. De matige wind waait uit noordoost tot oost in het noorden van het land, in het zuiden draait de wind van oost naar zuidzuidoost.



Morgen is het eerst meestal zonnig. In de loop van de namiddag, de avond en ook maandagnacht neemt overal de kans op buien met onweer toe. Het wordt zeer warm met maxima van 28 graden in de Hoge Venen tot 34 graden in de Kempen. Aan zee is het minder warm met maxima rond 22 graden. Er waait een matige wind uit zuid, ruimend naar west tot noordwest.



Dinsdag is er vooral over het zuidoostelijk deel van het land eerst kans op buien, eventueel nog met onweer. Elders blijft het meestal droog met zon en wolken. De maxima liggen tussen 18 graden aan zee en 24 graden in het binnenland. Er waait een matige westenwind.



Woensdag blijft het overwegend droog met vrij veel zon en maxima van 19 tot 23 graden.



Donderdag en vrijdag krijgen we rustig en droog weer met veel zon. De maxima schommelen dan tussen 21 en 26 graden.



Zaterdag verwachten we in de loop van de dag, mogelijk felle, regen- en onweersbuien bij maxima van 22 tot 26 graden.